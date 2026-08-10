La vuelta a Chile tendrá que esperar: Alexis Sánchez se suma a Messi y aterriza en la MLS

Alexis Sánchez, quien nuevamente no realizó una pretemporada normal tras el fin de las competencias, acrecentará la legión chilena en la MLS.

AGENCIA UNO

El sueño de volver a ver a Alexis Sánchez en las canchas nacionales tendrá que esperar otro año, luego que se conociera que el goleador histórico de la Selección Chilena llegará a la MLS, en un contrato que lo ligará por dos temporadas con el CF Montreal.

Con esto, el delantero de 37 años se suma a otros cracks del fútbol mundial que aterrizaron en la liga de Estados Unidos, como Antoine Griezmann, Casemiro y Robert Lewandoski, convirtiéndose además en compañero de Thomas Gillier.

La llegada de Alexis Sánchez a la MLS se da luego de no renovar su vínculo con el Sevilla de España, a pesar de las intenciones de los andaluces de contar con él por otro año más, consignó La Tercera.

En la MLS además se verá las caras con el Inter Miami de Lionel Messi y Luis Suárez, además de (Inter Miami), Heung Min Son (Los Angeles FC) o Thomas Müller (Vancouver).

Con el arribo de Sánchez, que suma un nuevo año sin realizar una pretemporada con un equipo tras finalizar una temporada, la legión chilena en el torneo se incrementa, ya que compartirá cancha con Gonzalo Tapia (Columbus Crew), Benjamín Kuscevic (Toronto), Alexander Aravena (Portland Timbers), Paulo Díaz (Atlanta United), Antonio Riquelme (Real Salt Lake) y Zidane Yáñez (Nashville SC).