El nuevo dardo de Poduje a Quiroz: “No me quiere dar un peso” y “es devoto de la virgen del puño”

El ministro Poduje hizo alusión a su par de Hacienda por la falta de recursos para Vivienda. “¿Qué voy a hacer con Quiroz?”, cuestionó.

El ministro de Vivienda, Iván Poduje, en el marco del Encuentro Empresarial de La Araucanía (Enela) 2026, aludió su par de Hacienda, Jorge Quiroz, asegurando que “no le quiere dar un peso” para llevar a cabo iniciativas de su cartera.

Es la segunda vez que el secretario de Estado se refiere al jefe de la billetera fiscal por este asunto, ya que a fines de abril se negó a recortar un programa que solicitó Hacienda, señalando que “el Presidente de Chile es mi único jefe” y que Quiroz “es un ministro más”.

Bajo este contexto, en su presentación ante el empresariado de La Araucanía, Poduje comenzó diciendo que “yo tengo un ministro de Hacienda que no me quiere dar un peso”.

La alusión de Poduje a Quiroz en encuentro empresarial

Tras ello, interpretó un diálogo con Quiroz: “Entonces yo digo: ministro, necesito 500 mil UF, pero no las tiene, No, páguelas usted. No tengo plata, no está en el presupuesto. Bueno, que se jodan. Pero ¿qué hago? están las familias pidiendo la asignación directa. Bueno, problema suyo“.

Siguiendo en esa línea, el titular del Minvu expresó: “Nosotros vamos a tener que pagar y esta factura la vamos a derivar a algunas constructoras, $17.880 millones por construcciones que debieron haber reparado ellos”.

A lo que añadió: “En rigor, es un problema del Estado que no fiscalizó y también de las empresas”.

“¿Qué voy a hacer con Quiroz? Imagínese lo que es para mi decirle a ese hombre devoto de la virgen del puño que tengo que pedirle (dinero)“, aseveró Poduje.

Por otro lado, se refirió a la seguridad desde su área y aseguró: “Empezamos a poner todas las viviendas sociales en el mismo lugar. ¿El resultado?: guetificación, segregación, aumento de la violencia intrafamiliar, desarraigo. Estamos generando guetos, acumulando toda la vivienda apretada porque no cabe en el limite sanitario”.