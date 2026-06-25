Tras aprobación de megarreforma en el Senado: oposición no descarta recurrir al Tribunal Constitucional

Luego de que el Gobierno lograra alinear al oficialismo para votar a favor de la idea de legislar su megarreforma en el Senado el miércoles, los secretarios generales de los partidos de oposición se reunieron esta mañana para analizar sus pasos a seguir.

En una conferencia de prensa realizada en la sede del Partido Socialista tras el encuentro, el secretario general de esta última colectividad, Arturo Barrios, manifestó que “tenemos un punto en común, que es esta crítica a la votación, que ha dado nuevo respaldo en un margen muy pequeño a la megarreforma tributaria. La verdad es que así no se construye democracia, así no se construye diálogo”. En alusión al voto del senador Pedro Araya (PPD), quien se abstuvo en señal de apertura, Barrios valoró que de parte de la oposición “no hubo ningún voto a favor”.

A su vez, la secretaria general de la Democracia Cristiana, Alejandra Krauss, confirmó que trabajarán en indicaciones para el proyecto en conjunto hasta el 6 de julio y acotó que “lo importante es que tenemos una visión compartida de que es un mal proyecto, que aprobarlo con tan solo un voto, que toda la oposición no haya dado el respaldo, no es bueno para el país”.

La número dos del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, valoró “la posición de bloque” de la oposición y no cerró la puerta a recurrir al Tribunal Constitucional, tal como hicieron para impugnar —con éxito— algunos aspectos de la ley Escuelas Protegidas: “Insistiremos a través de indicaciones, sin descartar las reservas de constitucionalidad en el tribunal respectivo, haciendo todo lo que está a nuestro alcance para garantizar que Chile pueda crecer, generar más empleo. Estamos convencidos de que es posible generar trabajo decente y que eso no tiene que ser a costa de profundizar la desigualdad”.