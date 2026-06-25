Empresa desmiente acusaciones de ministro Poduje y lo acusa de querer “enlodar nuestra imagen”

El ministro de Vivienda solicitó al CDE presentar una querella contra Uno a Uno SpA por diversos delitos en el marco del proceso de reconstrucción en El Olivar.

La empresa Uno a Uno SpA respondió a las acusaciones del ministro de Vivienda, Iván Poduje, quien solicitó al Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentar una querella criminal en su contra en el marco del proceso de reconstrucción en el sector El Olivar de Viña del Mar.

El secretario de Estado aseguró que una investigación realizada dio cuenta de una serie de irregularidades, acusando la comisión de delitos como “falsificación de instrumento público, uso malicioso de instrumento falso, fraude al Fisco, negociación incompatible, tráfico de influencias, estafa, amenazas y cuasidelitos por riesgo a la seguridad estructural, entre otros”.

En el caso de Uno a Uno SpA, “habría suscrito Convenios Regionales de Asistencia Técnica (CRAT), -esenciales para la ejecución de los proyectos urbanos y habitacionales- con el MINVU, omitiendo dos inhabilidades: vínculo matrimonial con funcionaria del SERVIU Valparaíso y desempeño previo como funcionaria en el propio MINVU. La entidad intentó además recibir en cesión los proyectos de la EP Social Arquitectura”.

Ante esto, desde la empresa desmintieron dicha información y en un comunicado precisaron que no han ejecutado obras ni han sido adjudicatarios de iniciativas asociadas a la reconstrucción en El Olivar.

“Lamentamos profundamente las declaraciones malintencionadas en que se ha visto involucrada la entidad patrocinante Uno a Uno. Señalar que estas no corresponden a la realidad. Jamás hemos trabajado en proyectos en el sector El Olivar, por lo cual estas versiones solo tienen la intención de enlodar nuestra imagen“, declaró Soledad Monsalve, representante de la compañía, a Radio Biobío.

Además dejó en claro que no han recibido recursos públicos por parte del Ministerio de Vivienda y Urbanismo vinculados a proyectos habitacionales en El Olivar.