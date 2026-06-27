Kast cuestionó a quienes insisten despliegue de Fuerzas Armadas: “Aquellos que los insultaban hoy los quieren en la calle”

El mandatario sostuvo que “si nosotros queremos pedirle a las Fuerzas Armadas su colaboración, tenemos que darles el respaldo y respetarlos como corresponde, no usarlos para fines políticos”.

El presidente José Antonio Kast puso en duda a aquellos que han solicitado que las Fuerzas Armadas se despliguen en las calles como medida de seguridad para combatir la delincuencia.

Fueron varios alcaldes, entre ellos el de San Bernardo, los que manifestaron que necesitaban la “ayuda” de los militares en la crisis de seguridad. Esto, luego de la muerte de un niño de 12 años a manos de delincuentes, tras una encerrona que sufrió su familia.

Este sábado, el mandatario participó del Consejo Social de la UDI donde nuevamente abordó el tema que generó debate en los últimos días.

En la instancia, Kast aseveró que “lo que no puede ser es que aquellos que denigraban, denostaban a nuestras Fuerzas Armadas y fuerzas policiales, hoy día sean aquellos que dicen que quieren la fuerza militar en la calle“.

“Pero si el militar actúa con su armamento letal, ¿lo van a defender? Simplemente los van a dejar abandonados y eso no puede ser”, criticó.

En esa misma línea recalcó que “si nosotros queremos pedirle a las Fuerzas Armadas su colaboración, tenemos que darles el respaldo y respetarlos como corresponde, no usarlos para fines políticos”.

En caso de requerir el apoyo militar, debe realizarse “de manera responsable” y que “si les vamos a pedir colaboración lo haremos con el respaldo jurídico para que no por cumplir la orden terminen condenados a 10, 15 años“.