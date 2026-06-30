Las expectativas de Kast en Cumbre del Mercosur: “Nos interesa que el continente sea seguro”

La seguridad también fue uno de los temas presentes en el diálogo que sostuvo con el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania esta jornada.

En medio de sus actividades relacionadas con la LXVIII Cumbre del Mercosur en Paraguay, el presidente José Antonio Kast centró sus expectativas sobre el encuentro en la seguridad regional.

Tras sostener una reunión con el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, el mandatario fue consultado por el medio alemán Deutsche Welle sobre el encuentro. Junto con calificar la cita como “muy buena”, Kast adelantó que el diálogo se centró en el intercambio comercial, educación, astronomía y seguridad.

Luego aludiendo a la construcción del corredor bioceánico entre Chile y Brasil, y cómo éste permitirá un mayor flujo de mercancías hacia Asia y Europa, Kast comentó que “nos importa mucho el tema de la seguridad portuaria y que todos colaboremos para combatir el crimen organizado“.

“Somos un país observador porque tenemos tratados de libre comercio con la Comunidad Económica Europea y con distintos países. Nuestra experiencia colabora para que Mercosur pueda ir avanzando también en esta línea. Nos interesa que en Latinoamérica todo el continente sea un continente seguro”, añadió.

La agenda del mandatario de esta jornada incluye un encuentro bilateral con los presidentes de Brasil, Lula Da Silva, de Ecuador, Daniel Noboa y de Bolivia, Rodrigo Paz; un almuerzo con el presidente de Paraguay, Santiago Peña; una visita al Congreso Nacional de ese país y una cena con la Asociación Rural de Paraguay.

El discurso de Kast

Durante su intervención en la sesión plenaria de la cumbre, Kast aludió al terremoto en Venezuela. “De una tragedia, del dolor, de la desesperanza, nace una esperanza, porque desde cada rincón de Sudamérica han despegado aviones, se han sumado recatistas, se ha colaborado de manera solidaria”, destacó.

“Ninguno de nosotros preguntó por la ideología de quien estaba bajo de los escombros, solo nos preguntamos si quedaba gente con vida y cuáles son las necesidades que afronta el pueblo venezolano. Esa es la Sudamérica que somos”, añadió.

En un sentido metafórico, Kast aludió a un “segundo terremoto” consistente en el crimen organizado. Por ello, dio importancia a que “la inversión llegue sin pagar un costo adicional, cobrado por el narcotráfico y el crimen organizado“.

“Donde no hay libertad no hay prosperidad que dure, ni patria que pueda retener a sus compatriotas“, acotó. Kast también solicitó que la colaboración en seguridad y migración “pase a ser uno de los ejes centrales en las próximas cumbres que nos convoquen” y expresó su respaldo al gobierno de Rodrigo Paz ante las protestas en Bolivia.