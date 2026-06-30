Gobierno tilda cifras de desempleo del INE como un resultado de “años de malas políticas públicas”

“Tenemos que responder a esas familias”, planteó el ministro de Trabajo en alusión a las 980 mil personas sin empleo.

Luego de que el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) transparentara que las cifras de desempleo de entre marzo y mayo de este año llegaron a su máximo en los últimos cinco años, el Ejecutivo atribuyó este resultado a “años de malas políticas públicas”.

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas (IND), aseveró en su cuenta personal de X que “las cifras del INE confirman que Chile sigue pagando los costos de años de malas políticas públicas, bajo crecimiento y falta de prioridad por la creación de empleo. Hoy tenemos más de 980 mil personas sin trabajo, cerca de 2 millones en la informalidad y una tasa de desocupación de 9,4%, que golpea especialmente a mujeres y jóvenes”.

En ese sentido, el secretario de Estado manifestó que “por instrucción del presidente Kast estamos actuando con sentido de urgencia” y que “en el corto plazo, lideraremos una Mesa Interministerial Pro Empleo para acelerar la creación de puestos de trabajo”. Asimismo, enfatizó en que “estamos destrabando proyectos de inversión mejorando la gestión de los permisos ambientales y sectoriales“.

También, Mas hizo hincapié en que la Ley de Reconstrucción Nacional, que hoy atraviesa su segundo trámite constitucional, “impulse el crecimiento, la inversión y el empleo que Chile necesita”.

En paralelo el ministro de Trabajo y Previsión Social, Tomás Rau (IND), tildó como “ambiciosa” la meta de converger a un 6% de desempleo y que ese objetivo “se ve muy lejano”. Aún así, manifestó que “tenemos que responder a esas familias, a esas 980 mil personas que buscan trabajo y no encuentran, a esos jóvenes, donde la tasa de desempleo juvenil también aumentó”.