Los cambios que plantea el proyecto de responsabilidad penal adolescente: UDI pide al Gobierno otorgar urgencia

Tras la muerte de un niño en una encerrona en San Bernardo, la iniciativa que rebaja la edad de responsabilidad penal se ha situado en el centro del debate.

La ley de responsabilidad penal adolescente volvió al centro del debate tras el asesinato de un niño de 12 años durante una encerrona en San Bernardo, ejecutada por una banda compuesta por adultos y menores de edad.

Bajo este contexto, la bancada de diputados UDI solicitó al Gobierno de José Antonio Kast acelerar la tramitación del proyecto que introduce cambios a esta materia y busca reducir a 13 años la edad penal adolescente.

Fue el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri, junto a los parlamentarios e integrantes de la Comisión de Seguridad, Jaime Coloma y Eduardo Cretton, quien levantó esta petición.

En qué consiste el proyecto de responsabilidad penal adolescecente

En concreto, la iniciativa busca bajar a 13 años la edad de responsabilidad penal adolescente. Sumado a ello, plantea que los mayores de 16 años puedan ser juzgados como adultos en caso de reincidencia o en delitos de alta connotación social.

“La participación de menores de edad en delitos violentos y en organizaciones criminales ha aumentado de manera muy preocupante“, expusieron los parlamentarios, exigiendo que se tome en cuenta el proyecto que se presentó en julio de 2018.

En este sentido, aseveraron que las bandas criminales estarían usando a menores de edad para concretar delitos, teniendo en cuenta que ellos enfrentan consecuencias más bajas.

“Dada la actual crisis de seguridad que estamos viviendo, no podemos seguir enfrentando este fenómeno con herramientas que fueron diseñadas para una realidad completamente distinta a la que hoy tenemos“, sostuvieron desde la UDI.

“Una sociedad que exige más seguridad también espera que quienes reinciden una y otra vez enfrenten sanciones acordes con la gravedad de sus actos“.