PNL insiste en indulto a uniformados y llama a no transformar diferencias en el oficialismo en un “método político”

“Lo que corresponde es que este proyecto se discuta y se vote, y que cada parlamentario asuma una posición frente a esta iniciativa que busca hacer justicia”, argumentó el diputado Marowski.

Luego de la reunión entre los partidos del oficialismo y el presidente José Antonio Kast en La Moneda, desde el Partido Nacional Libertario, colectividad que tiene sintonía ideológica con el Ejecutivo pero que no se considera oficialista, abordaron las diferencias que se acentuaron esta semana en el sector e insistieron en el proyecto que indulta a uniformados condenados durante el estallido social.

El proyecto, si bien no cuenta con el apoyo formal de La Moneda, toca una bandera que Kast enarboló cuando aún no era presidente. Pese a que el mandatario ha reiterado que los indultos presidenciales se evaluarán caso a caso, ha dejado ver su apoyo al capitán de Ejército José Faúndez, quien fue condenado por el homicidio de Romario Veloz, en ese periodo. De hecho, en algún momento trascendió que ese sería uno de los nombres que están en evaluación para recibir esa medida de gracia.

Con todo, en el oficialismo el apoyo a esta iniciativa no es uniforme. “Es evidente que este proyecto está generando diferencias dentro del oficialismo. Nosotros vamos a ver si el Gobierno logra ordenar a los partidos que lo apoyan, pero creemos que estas diferencias no pueden transformarse en un método político”, dijo el vicepresidente del Partido Nacional Libertario, Hans Marowski.

El legislador, quien también preside la comisión investigadora sobre el estallido social, mencionó que “lo que corresponde es que este proyecto se discuta y se vote, y que cada parlamentario asuma una posición frente a esta iniciativa que busca hacer justicia con los miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden que han enfrentado largos procesos judiciales por hechos vinculados al estallido delictual y por proteger la democracia desde el 18 de octubre del 2019 en adelante”.