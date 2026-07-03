La dura pugna interna en el PPD en la antesala del cambio de mando

La disputa por la primera vicepresidencia del partido ha elevado los ánimos en los días previos a que asuma la nueva mesa directiva encabezada por Raul Soto.

A menos de 24 horas de que asuma la nueva mesa directiva, el clima interno en el PPD es de máxima tensión.

Este sábado, a las 9:45, en el Hotel San Francisco, está programado el inicio de la ceremonia de cambio de mando en el partido que eligió a Raúl Soto como presidente. Sin embargo, la disputa por la primera vicepresidencia ha enardecido los ánimos llegando empañando la previa del hito.

El origen de la pugna se remonta a la elección interna del pasado 31 de mayo. En los comicios, además de ratificar a Soto en la cabeza de la mesa directiva, la militancia votó por las vicepresidencias logrando Cristóbal Barra la primera mayoría.

A interpretación del sector que representa Barra, el triunfo le otorgaba el derecho a la primera mayoría. No obstante, tras un proceso de impugnación de mesas, el tribunal supremo del PPD dio por ganador al senador Ricardo Celis.

El fallo del TS levantó críticas y dudas en parte de la militancia, ya que la comisión electoral nacional del PPD —incluso después de la rectificación de mesas— siguió dando a Barra por ganador por un margen de 35 votos. Las miradas apuntaron a Niolás Camus, presidente del TS y primo de Guido Girardi a quien se le acusa de intervenir en la elección.

Cartel pegado en el exterior de la sede del PPD en los días previos. “PPD partido sin democracia”. AGENCIA UNO.

De todas formas, desde el entorno de Girardi descartan injerencia del exsenador y apuntan, además, a que la interpretación del sector de Barra de los estatutos del partido es errónea.

Si bien el TS dio como primer vicepresidente a Celis y la comisión electoral a Barra, el artículo vigésimo primero de los estatutos del PPD menciona que “la precedencia de los vicepresidentes se hará en la primera reunión que efectúe la mesa directiva, y el acuerdo será adoptado por la mayoría simple de los presentes”.

Con todo, la tensión entre ambos bloques ha comenzado a tensionar el panorama previo al cambio de mando. Si bien desde la directiva electa recalcan que el hito se llevará a cabo sí o sí y que no sufrirá alteraciones, desde la juventud del PPD — de donde proviene Barra— aseguran que si la controversia no tiene solución, harán uso del “legítimo derecho a la manifestación”.

En otros términos, una intervención en medio del cambio de mando.

Según pudo averiguar este medio, el nuevo timonel del partido, el diputado Soto, tomó contacto con Barra durante la noche del jueves.

En la conversación, el legislador le ofreció a Barra que en la ceremonia no se hiciera alusión a la prelación de las vicepresidencias y resolver más adelante la controversia. Barra, sin embargo, declinó esa opción y reafirmó la intención de su sector de “manifestarse” en el hito.

Dirigentes del partido, en todo caso, le bajan el perfil a la eventual “funa” (como lo tildan en el oficialismo del PPD). Y aseguran que más que afectar a la mesa, los dirigentes cercanos a Barra estarían “manchando” el legado de Jaime Quintana, presidente saliente.

Esto, puesto que fue Quintana quién impulsó a figuras como Barra o Fabio Salinas, otro de los dirigentes que entraron en pugna con las figuras históricas del partido a raíz de la elección interna.

Otro histórico del partido, además, recalca que la primera vicepresidencia no será “los suficientemente relevante” para el lío que se ha tomado la interna. Según esta fuente, los nuevos estatutos no aseguran al primer vicepresidente subrogar al timonel en caso de impedimento para ejercer el cargo.