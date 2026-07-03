Los trabajos que obligaron a Metro de Santiago a cerrar la Línea 4A

El tramo del tren subterráneo ubicado en la zona sur de la capital está cerrado desde la mañana de este viernes.

Fue pasadas las once de la mañana cuando Metro de Santiago anunció que tuvo que cerrar por completo la Línea 4A. Según explicaron, esto se debió a trabajos en la vía.

En ese entonces, sin embargo, las labores de los funcionarios se extenderían por una hora para luego restablecer el servicio.

Durante el mediodía publicaron una imagen que daba cuenta de lo que se estaba realizando y que personal técnico buscaba retomar el tránsito de trenes lo antes posible. Cumplida la hora que se había señalado, el tramo aún no abría sus puertas.

Fue a las 13:26 horas cuando Metro de Santiago informó que los trabajos en la Línea 4A se extenderían más de lo previsto.

“Durante la inspección en terreno se detectó que es necesario reemplazar un tramo de la vía, por lo que los trabajos en Línea 4A se extenderán más del tiempo previsto”, consignaron en redes sociales.

A raíz del imprevisto, la empresa indicó que “se proyecta restablecer la operación para la hora punta de la tarde“. Aún así, irían informando el avance de las labores.

Pasadas las 14:00 horas, insistieron en que la proyección para retomar el servicio en dicho tramo en la zona sur de la capital se mantenía para eso de las 18:00 horas.