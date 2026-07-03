Elecciones en Brasil: quiebre familiar socavaría la opción de Flávio Bolsonaro de ganarle a Lula

La prensa brasileña calificó el hecho como un tsunami al interior de la derecha, apenas tres meses antes de los comicios presidenciales.

Tres meses antes de las elecciones presidenciales en Brasil, y cuando las encuestas apuntan a una reñida disputa entre el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, y el opositor Flávio Bolsonaro, el quiebre al interior de la familia de este último amenaza con socavar sus opciones en los comicios fijados para el 4 de octubre.

Si bien la disputa entre Michelle, la esposa de Jair Bolsonaro, y el mayor de sus hijastros no es nueva, el desacuerdo que mostraron en torno a las alianzas que debía propiciar el Partido Liberal en el estado de Ceará generó lo que la prensa calificó como un tsunami al interior de la derecha brasileña.

De acuerdo con los reportes de los medios, el primogénito del exmandatario apoyó a un candidato que en el pasado criticó con dureza a su padre, a lo que ella se opuso, tras lo cual su hijastro la criticó con dureza.

Cómo el quiebre en la familia Bolsonaro ayudaría a Lula

Flávio “dijo que sería mejor que yo me mantuviera al margen de las decisiones del partido. Dijo que acababa de llegar y que no entendía nada de política. Ante tal humillación, le dije que estaba bien. Comprendí que no quería mi apoyo, o que este carecía de importancia. Así que me retiré. Me mantuve al margen, y así sigo”, planteó Michelle en videos que compartió a través de las redes sociales.

En su respuesta, Flávio Bolsonaro sostuvo que “en ningún momento ofendí, ni tuve la intención de ofender a Michelle. Si en algún momento lo hice, pido disculpas una vez más“.

Según expertos aludidos por la prensa brasileña, lo ocurrido al interior de la familia Bolsonaro “no es simplemente inusual; no tiene precedentes en la derecha“, a pocos meses de la elección que la enfrentará al izquierdista Lula da Silva.

“Actualmente existe un candidato de derecha fuerte, pero su campaña atraviesa una fragmentación masiva, lo que dificultaría que un posible sustituto de Flávio Bolsonaro logre unificar el movimiento”, aseveró el politólogo Marco Teixeira.

Por su parte, el también politólogo Fábio Kerche, manifestó que lo ocurrido “no es una buena noticia para la candidatura de Flávio Bolsonaro. Demuestra que, ante la retirada de Jair Bolsonaro, existe una pugna por llenar el vacío que él dejó”.

“Para cualquier candidatura, afrontar unas elecciones con una base dividida, un liderazgo cuestionado y una falta de apoyo del partido es una mala señal“, dijo.

Añadió que lo ocurrido “debilita la candidatura de Flávio Bolsonaro, sobre todo teniendo en cuenta que Michelle estaba realizando un esfuerzo para movilizar a las mujeres del sector conservador. Se trata precisamente de las mujeres con menos probabilidades de votar por Flávio. Si observamos las encuestas, Flávio Bolsonaro cuenta con mucho más apoyo entre los hombres que entre las mujeres”

Los medios recordaron que, en las elecciones de 2022, el voto femenino fue decisivo para otorgar la apretada victoria a Lula por sobre Jair Bolsonaro.