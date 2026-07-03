La preocupación de la CNC por el avance del crimen organizado en la economía con ópticas y centros de estética

José Pakomio hizo un llamado al Gobierno a tomar con seriedad el tema, puesto que “Chile está perdiendo terreno” ante estas bandas.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), José Pakomio, expresó su preocupación respecto al considerable aumento de ópticas y centros de estéticas, tal y como ocurrió en su momento con las barberías, lo que estaría evidenciando el avance del crimen organizado en la economía.

Sus declaraciones ocurrieron luego de que la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) difundiera un estudio sobre la “economía ilícita” y su avance en Chile, moviendo unos US$5.700 millones. Con esto fue calificada como una “amenaza estructural”.

Pakomio declaró en Radio Universo que “las bandas del crimen organizado están penetrando en las distintas capas de la sociedad, actuando en nuestros sectores económicos“. Todo como fachada para sus actividades ilícitas.

“Ya también hablamos de ópticas, centros de estética, distintos negocios donde están actuando“, agregó, precisando que es una situación que no solo se vive en la Región Metropolitana, sino también en regiones.

Como ejemplo puso el caso de un hotel -el cual evitó revelar el nombre- el cual estaba siendo investigado por su vínculo con organizaciones criminales en la Región de Los Lagos.

Ante el avance del crimen organizado en la economía nacional, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio aseguró que Chile está perdiendo terreno puesto que son “muchísimo más organizados que nosotros”.

“Por eso hacemos un llamado al Gobierno a tomar con seriedad lo que está pasando“, manifestó.