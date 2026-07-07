Acusan pago de “favores políticos” y “sesgo ideológico”: crece malestar en la derecha contra el TC por fallo sobre Escuelas Protegidas

Pese a que el fallo del Tribunal Constitucional que echaba por tierra el corazón de la ley “Escuelas Protegidas” se conocía hace algunas semanas, recién ayer por la noche trascendió el detalle de la votación y que la presidenta del TC, Daniela Marzi, usó su voto dirimente en tres ocasiones para declarar como inconstitucional ciertas disposiciones.

Así, quien fuera designada por el expresidente Gabriel Boric, inclinó la balanza para declarar inconstitucional la facultad de Carabineros y la PDI de revisar las mochilas de estudiantes o de prohibir que alumnos vistieran prendas que hicieran apología a la violencia. De todas maneras, la revisión de mochilas podrá ser incluida en los reglamentos de cada establecimiento.

El diputado Pier Karlezi (PNL) sostuvo que “está pasando lo que era lógico que pasara. El TC está siendo un brazo armado del Frente Amplio. La presidenta está pagando favores políticos del presidente Boric por dejarla en ese puesto. No me sorprende para nada que el fallo dirimente sea siempre para ese lado”.

“Lo que sí me sorprende son las implicancias de este fallo, es decir ¿es ilegal revisar las mochilas, hacer todo ese tipo de cosas? O sea cuando mande a mi hija a un concierto y vaya con mochila, ¿ella se puede negar a que la revisen e ingresar igual? ¿a mí no me van a poder revisar cuando entre al Congreso? ¿a nadie lo van a poder revisar, a un menor de edad, cuando viaje en un bus o en un avión? Paremos con las ridiculeces en Chile”, añadió.

Por su parte, el senador Arturo Squella estimó que con los detalles del fallo “se confirma sesgo ideológico y necesidad de reforma constitucional para viabilizar voluntad soberana de millones de chilenos que permita nuevo trato en seguridad”.

A su vez, el senador Rojo Edwards (IND-RN) apuntó a un supuesto uso de parte de la oposición de esta institución, a raíz de este fallo y el anuncio del PS de impugnar la megarreforma en el TC. “El Tribunal Constitucional no puede pretender sustituir al Congreso Nacional”, aseveró.

“La ideologización de algunos de sus integrantes queda en evidencia en cómo la oposición la usa permanentemente en cada debate, en cada proyecto de ley para incidir en el debate legislativo

Por ello, creo que se requiere estudiar una eventual reforma constitucional al sistema de nombramiento de los ministros del Tribunal Constitucional”, zanjó.

Arturo Squelln materia económica, anuncio del PS fijaría prueba de fuego para el TC. Habría que ser realmente muy creativo para argumentar que invariabilidad tributaria es contraria a la constitución.