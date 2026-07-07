Encuesta Áttalus: las claves del ascenso de Arrau y Poduje en los índices de popularidad (y del último lugar de Rincón)

En conversación con EL DÍNAMO, el director de Áttalus hace hincapié en el despliegue territorial como factor determinante. “Hoy no basta con gestionar bien, es necesario que las personas vean esa gestión y la asocien con una autoridad”, dice.

La consolidación de los índices de popularidad de Iván Poduje (Vivienda) y la irrupción de Martín Arrau (Seguridad Pública) entre los ministros mejor evaluados en el gabinete tienen un elemento en común: el despliegue en terreno, según la última edición de la encuesta Áttalus.

El Pentágono Ministerial de Áttalus —firma de estudios y análisis estratégico especializada en opinión pública— mide cinco atributos para posicionar a los secretarios de Estado entre los mejor o peor evaluados —conocimiento, capacidad de gestión, confianza, integridad y cercanía—y los transforma en un indicador denominado “Quintaesencia”.

La edición de junio dio cuenta de que la mayoría de los ministros experimentaron una caída en su aprobación ciudadana respecto del sondeo anterior. Por primera vez, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, lidera el ranking con 3,64 puntos; seguido por su par de Interior Claudio Alvarado (3,61); Martín Arrau (3,61); y los titulares de la Secretaría General de la Presidencia y Salud, José García Ruminot (3,54) y May Chomali (3,50), respectivamente.

Los secretarios de Estado peor evaluados, en tanto, son la ministra de Energía Ximena Rincón (2,89), su par de la Mujer, Judith Marín (2,92); de Deportes, Natalia Duco (2,96); de Medio Ambiente, Francisca Toledo (2,97) y de Culturas, Francisco Undurraga (3,07).

EL DÍNAMO conversó con el director de estudios públicos de Áttalus, Yamil Musa, para descifrar las claves del ascenso de Arrau y Poduje, la consolidación de la dupla Alvarado-García y las razones detrás del hecho de que Rincón se encuentre en el último lugar de las preferencias.

De izquierda a derecha los tres ministros mejor evaluados: Claudio Alvarado (Interior), Iván Poduje (Vivienda) y Martín Arrau (Seguridad). FOTO: VICTOR HUENANTE / AGENCIAUNO.

El despliegue de Arrau y Poduje

Para Áttalus, el lugar obtenido por Arrau y Poduje en el ranking responde a su despliegue en terreno. Mientras el ministro de Vivienda ha privilegiado una agenda en regiones y ligada a beneficios concretos como los subsidios para sectores medios, Arrau, desde su enroque de Obras Públicas a Seguridad, ha encabezado actividades de copamiento policial, visitas a cárceles, pasos fronterizos y estaciones de Metro.

Director de estudios públicos de Áttalus, Yamil Musa.

“La agenda en terreno permite que la ciudadanía conozca el trabajo de los ministros. Hoy no basta con gestionar bien, es necesario que las personas vean esa gestión y la asocien con una autoridad. Cuando un ministro tiene poca presencia en terreno, su trabajo pasa desapercibido y eso claramente afecta su evaluación. Por eso, especialmente en las carteras sectoriales, mantener una agenda permanente es clave para construir reconocimiento y valoración”, describe Yamil Musa a este medio.

Ministro de Vivienda visita Puente Esmeralda tras paralización de obras por deuda interna de empresa Tapusa. FOTO: RODRIGO FUICA/UNO NOTICIAS.

Sin embargo, el despliegue no garantiza un apoyo sostenido en el tiempo. “Son ministerios complejos, pero también entregan una alta visibilidad. En el caso de Seguridad Pública, gran parte de la atención que antes concentraba el Ministerio del Interior en materia de seguridad hoy recae en esa cartera, ya que la seguridad era el ámbito de mayor exposición pública del ministro del Interior. El Ministerio de Vivienda, en cambio, no tiene ese mismo nivel de visibilidad permanente, por lo que la exposición de su gestión depende en mayor medida del perfil del ministro“, explica.

“En ambos casos, mantenerse entre los mejor evaluados dependerá de que las expectativas vayan acompañadas de resultados. Si la percepción sobre la seguridad no mejora o si se profundizan las dificultades de acceso a la vivienda, ello afectará la evaluación de los ministros”, puntualiza Musa.

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, en la cuenta pública de la gestión año 2025 de Carabineros. FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO.

La dupla Alvarado-García y el problema de Rincón

El cientista político también hace hincapié en el lugar de la dupla Alvarado-García Ruminot en el ranking. “Son las principales figuras políticas del gabinete y se transformaron en una especie de línea de flotación del Gobierno. Durante la crisis de los combustibles, la más compleja que ha enfrentado esta administración, asumieron un rol central tanto en la gestión como en la conducción política”, resume sobre la estabilidad que han mostrado ambos ministros desde hace meses entre los mejor evaluados.

“Además, han mostrado capacidad para dialogar con distintos sectores, ordenar al oficialismo y tender puentes con la oposición. Esa combinación de liderazgo político, visibilidad y capacidad de gestión explica que se mantengan de forma estable entre los ministros mejor evaluados”, precisa.

Los ministros Claudio Alvarado y José García Ruminot en el hemiciclo del Senado. FOTO: OSCAR GUERRA/UNO NOTICIAS.

Respecto de la baja aprobación que alcanzó Rincón, Musa advierte que la exsenadora “ha estado entre los ministros peor evaluados desde la primera medición que realizamos en enero”. “Más allá de la coyuntura, existe un problema de base, encabeza una cartera que muchas veces debe comunicar medidas impopulares, pero además parte con un nivel de apoyo muy bajo”, descifra.

“Es cuestionada por sectores de la oposición por haber cruzado el Rubicón y, al mismo tiempo, parte de la derecha más dura no la identifica con su sector. Eso hace que le cueste consolidar una base de respaldo y termina reflejándose en sus niveles de aprobación”, advierte.