“No lograron aportar pruebas”: príncipe Harry y Elton John perdieron juicio contra el Daily Mail

La empresa que edita el medio británico valoró la resolución como “una victoria contundente” para la libertad de prensa.

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El Tribunal Superior de Londres rechazó este martes la demanda que presentaron el príncipe Harry, Elton John y otras celebridades contra la empresa editora del diario Daily Mail, según determinó en el juicio que se inició en enero de este año.

“Los demandantes no lograron aportar pruebas que respaldaran las acusaciones por la presunta obtención ilegal de información que habían formulado. Por lo tanto, las demandas quedan desestimadas”, señaló la resolución de la corte.

De acuerdo con lo expresado por los demandantes, Associated Newspapers Limited (ANL) que además del Daily Mail edita el Mail on Sunday, recurrió a detectives privados para interceptar mensajes de voz, escuchó conversaciones telefónicas e incluso mintió para la elaboración de artículos publicados entre 1993 y 2018.

Tras conocerse la sentencia, el grupo ANL celebró el fallo y, a través de un comunicado, calificó la resolución judicial como “una victoria contundente para el Daily Mail, sus periodistas y la libertad de prensa en general“.

“Associated Newspapers agradece al juez Nicklin la paciencia y sabiduría que ha demostrado a lo largo de esta acción legal desacertada, que ha desperdiciado tanto tiempo valioso en los tribunales y más de 50 millones de libras en gastos legales“, añadió el texto.

El príncipe Harry conoció resultado del juicio en Londres

El príncipe Harry llegó este lunes a Reino Unido, en la víspera de que el tribunal diera a conocer la sentencia tras el juicio.

Inicialmente, el duque de Sussex tenía previsto viajar acompañado de Meghan y de sus hijos, Archie, de siete años, y Lilibet, de cinco, lo que habría supuesto la primera visita conjunta de la familia al Reino Unido desde 2022.

No obstante, finalmente solo él se trasladó a Londres, luego de que, según explicó un portavoz de Harry, las autoridades británicas decidieron no proporcionar protección policial a su familia.