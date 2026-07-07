Las nuevas opciones de Uber para ahorrar en viajes frecuentes: revisa cómo utilizarlas

Uber anunció las herramientas de Precio Fijo y Pase de Viaje, las cuales permiten congelar el valor de un trayecto por 30 días o comprar paquetes de viajes por adelantado.

Una gran noticia dio a conocer Uber Chile para los usuarios que realizan trayectos frecuentes, la cual se trata de dos nuevas opciones que buscan otorgar mayor certeza al planificar sus gastos de movilidad: Precio Fijo y Pase de Viaje.

Estas herramientas tienen el objetivo de ofrecer un mayor ahorro y control en viajes habituales, como los trayectos al trabajo o a la universidad. Con ellas, los usuarios podrán proteger el precio de una ruta durante 30 días o comprar paquetes de viajes por adelantado, disminuyendo las variaciones de tarifa que puedan surgir por factores como la alta demanda, el tráfico u otras condiciones.

“Cuando se trata de moverse en el día a día, en Uber siempre queremos ser un aliado para los millones de personas que usan la app en el país. Por eso, presentamos estas nuevas herramientas que ayudan a anticipar sus gastos, proteger el precio de sus viajes frecuentes y cuidar su bolsillo”, expresó Federico Prada, gerente general de Uber en Chile.

Dichas opciones estarán disponibles de manera progresiva a partir de este martes. Esto aplica para todos los usuarios de la aplicación en las ciudades de Arica, Iquique, Calama, Antofagasta, Copiapó, La Serena, Coquimbo, Ovalle, Los Andes, Viña del Mar, Valparaíso, Santiago, Rancagua, Talca, Concepción, Chillán, Temuco, Valdivia, Osorno, Puerto Montt, Puerto Varas, Coyhaique y Punta Arenas.

Cómo funciona el Precio Fijo: protege la tarifa por 30 días

Esta función permite bloquear el valor de un viaje específico tras pagar una tarifa única de $999 pesos. Para utilizarlo, el usuario deberá definir el punto de partida, el destino y una ventana de tiempo de hasta una hora por día. El precio fijado es válido por 30 días o hasta que el uso recurrente del pase para ese trayecto alcance un ahorro máximo de $15.000.

Cabe destacar que, en caso de que al momento de solicitar el viaje el precio disponible sea más bajo al valor fijado, se aplicará siempre el menor valor. Es decir, si el precio sube, el usuario mantiene su tarifa protegida; si baja, paga menos.

Pases de Viaje

Para las personas que realicen varios trayectos en una misma ruta, Pases de Viaje permite planificar mejor sus traslados durante un periodo determinado. Los usuarios podrán comprar por adelantado paquetes de 5, 10, 15 o 20 viajes, accediendo a un precio más conveniente que UberX y que la opción Precio Fijo.

El valor total del pase dependerá de la cantidad de trayectos incluidos, y los usuarios tendrán hasta 30 días para utilizarlo desde su compra.

Para comenzar a usar estas funciones de ahorro, debes seguir los siguientes pasos: