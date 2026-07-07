Hamas acusó a Israel de sabotaje y reiteró su compromiso con la propuesta de Trump para Gaza

El Movimiento de Resistencia Islámica aseveró que Tel Aviv busca “imponer una realidad de vacío administrativo” en el enclave palestino.

Un día después de que Israel manifestó su desconfianza ante el anuncio de Hamas de disolver su gobierno en la Franja de Gaza, el Movimiento de Resistencia Islámica acusó este viernes a Tel Aviv de sabotaje y reiteró su “total compromiso” con la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave palestino.

“Reafirmamos nuestro total compromiso con la aplicación del acuerdo de alto el fuego en Gaza, en todas sus cláusulas, y la continuación del trabajo hasta que la administración en la Franja sea totalmente transferida al Comité Nacional para la Administración de Gaza (CNAG)”, aseveró la agrupación a través de un comunicado.

El grupo islamita manifestó que la decisión de disolver el mencionado organismo “llega en el marco de la finalización de los preparativos administrativos y legales y los pasos para transferir las labores administrativas al CNAG“.

Hamas acusó a Israel de sabotaje

En el mismo texto, Hamas acusó a Israel de “obstrucción y sabotaje”, así como “los continuados intentos de la ocupación sionista para obstruir la aplicación del acuerdo“.

En esa línea, el Movimiento de Resistencia Islámica aseveró que Israel busca “imponer una realidad de vacío administrativo para profundizar el sufrimiento del perseverante pueblo palestino”.

Dijo que por ese motivo pidió a los mediadores que “adopten medidas urgentes” y presionen a las autoridades israelíes “para detener sus intentos de obstruir la aplicación del acuerdo“.

El diario palestino Filastin informó que Hamas también recalcó la necesidad de que dichos países “aceleren el proceso de entrada del CNAG a Gaza para que inicie inmediatamente sus labores”, algo que “impediría los planes de la ocupación, reforzaría la resiliencia del pueblo y aliviaría su sufrimiento“.