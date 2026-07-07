Steinert inicia ofensiva contra Contraloría: pide anular dictamen y acusa “graves errores jurídicos”

La exministra de Seguridad cuestionó el pronunciamiento de la Contraloría y presentó una solicitud de reconsideración.

La exministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, presentó una solicitud de reconsideración con el objetivo de dejar sin efecto el dictamen de la Contraloría General de la República (CGR) que concluyó que actuó fuera de sus atribuciones al pedir información reservada a la PDI.

Steinert acusa errores de derecho, vulneración de su derecho a defensa y señala que el pronunciamiento del ente fiscalizador debilita las facultades que la ley otorgó al nuevo ministerio.

Lo anterior, surge luego del informe que emitió la entidad encabezada por Dorothy Pérez, el cual estableció que la exsecretaria de Estado excedió sus facultades al solicitar antecedentes sobre funcionarios policiales ligados a una investigación en curso.

En detalle, el dictamen afirmó que la actuación de la titular de Seguridad “no se ajusta estrictamente a las atribuciones y funciones que el ordenamiento jurídico asigna a la autoridad ministerial de que se trata y no se aviene con su deber de abstención“.

La respuesta de Steinert a Contraloría

Frente a esto, la extitular de Seguridad solicitó reconsiderar el oficio, aseverando que “se acreditan errores de derecho en cada uno de los pasos argumentales del dictamen“. Esto, al afirmar que el ministerio sí cuenta con facultades legales para pedir información a las policías.

Sumado a ello, Steinert rechazó la existencia “de un interés -personal, patrimonial o de las personas vinculadas que la ley señala- capaz de restar imparcialidad a la decisión” y sostuvo que “el dictamen no individualiza cuál sería ese interés”.

Tras ello, indicó que la interpretación de Contraloría “carece de todo precedente en la jurisprudencia administrativa que el propio dictamen cita”.

Con la presentación de esta solicitud de reconsideración, la exsecretaria de Estado busca dejar sin efecto el dictamen o que modifique algunas conclusiones.