Squella se lanza contra el TC: “Confirma sesgo ideológico y necesidad de reforma constitucional”

El líder de Republicanos también aprovechó de advertir al organismo de cara a la presentación del PS en contra de la megarreforma del Gobierno.

AGENCIA UNO

El senador Arturo Squella, presidente de Republicanos, reaccionó a la publicación de la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional una serie de normas del proyecto Escuelas Protegidas.

En su resolución, el TC precisó sus razones para mostrar su rechazo a indicaciones como la revisión de mochilas por parte de las policías sin instrucción de un fiscal si un alumno se niega o sus padres y/o tutores no están presentes; la prohibición de ocupar vestimentas con apología a la violencia y drogas; y la creación de una inhabilidad para acceder a la gratuidad universitaria, entre otras.

Ante esto, el líder de Republicanos dejó ver que el fallo del organismo tenía tintes ideológicos y reiteró su llamado a una reforma de la institución.

“Con el fallo conocido hoy, se confirma sesgo ideológico y necesidad de reforma constitucional para viabilizar voluntad soberana de millones de chilenos que permita nuevo trato en seguridad”, precisó en sus redes sociales.

Pero Arturo Squella también lanzó una advertencias al TC respecto a su actuar de cara a la anunciada presentación que realizará el Partido Socialista en contra de la megarreforma del Gobierno.

En materia económica, anuncio del PS fijaría prueba de fuego para el TC. Habría que ser realmente muy creativo para argumentar que invariabilidad tributaria es contraria a la constitución”, cerró el senador de Republicanos.