Natalia Duco reitera su postura: asegura a Sernac que no se pidió el Estadio Nacional para BTS

La ministra del Deporte no da su brazo a torcer y reitera que no se ha pedido de manera formal el recinto para la presentación de la boy band.

AGENCIA UNO

El Ministro del Deporte, a través de Natalia Duco, respondió al Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) ante la controversia generada por su decisión de no permitir que los shows de BTS, programados para octubre, se realicen en el Estadio Nacional.

En su declaración, la ministra Duco reitera la postura expresada desde un primer momento, que DG Medios no realizó una presentación formal para contar con el coliseo de Ñuñoa: “No existían solicitudes formales, reservas, prerreservas, contratos, convenios, actos administrativos ni autorizaciones administrativas vigentes para la realización de dichos conciertos en Estadio Nacional“.

Junto con ello, la titular del Deporte solicitó al Sernac que fiscalice otras actuaciones administrativas vinculadas a las presentaciones de BTS, “con el fin de velar por el resguardo de la administración del patrimonio público”.

En esta línea, instó a que se detalle “la cantidad de reclamos o denuncias recibidas por el Servicio relacionados con este evento, indicando las principales materias reclamadas. Por último, si, en el marco de dichas actuaciones, ese Servicio ha requerido antecedentes directamente a la empresa organizadora o a las empresas responsables de la comercialización de entradas”.

“Lo anterior, se requiere el ámbito del deber de coordinación y colaboración entre reparticiones públicas,

con el fin que este Ministerio del Deporte cuente con antecedentes concretos que permitan el ejercicio adecuado de sus propias facultades de supervigilancia, conforme lo dispuesto en la ley N° 19.712 del Deporte y ley N° 20.686 que crea esta Cartera de Estado”, cerró el oficio de la cartera.