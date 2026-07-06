Bolivia va por la marraqueta ante la Unesco y en Chile ya reaccionan al debate

Panaderos bolivianos defendieron que la marraqueta pertenece a su país y sostuvieron que buscan que “el mundo entero sepa que la marraqueta es de Bolivia”.

La marraqueta volvió a instalarse en el centro de la discusión gastronómica luego de que panaderos de Bolivia anunciaran que impulsarán su postulación como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad ante la Unesco. La iniciativa fue presentada durante la conmemoración del Día de la Marraqueta en La Paz y busca que este pan sea reconocido como parte de la identidad y tradición del país.

El presidente de la Federación de Panificadores Artesanos de La Paz, Dandy Mallea, defendió la propuesta asegurando que “la marraqueta es un pan sin igual. Incluso ha pasado fronteras”. Además, sostuvo que acudirán a la Unesco “para que el mundo entero sepa que la marraqueta es de Bolivia”.

Bolivia va por la marraqueta ante la Unesco

El dirigente también destacó la importancia del producto en la alimentación diaria de los bolivianos. “Es menester valorizar la marraqueta, que es un elemento muy fundamental en la canasta familiar”, afirmó.

En Bolivia, este pan fue declarado Patrimonio Cultural e Histórico de La Paz en 2006 y, desde 2024, el 6 de julio se conmemora oficialmente el Día de la Marraqueta. Diversas versiones intentan explicar su origen, entre ellas una que la atribuye a panaderos franceses de apellido Marraquette y otra que la relaciona con inmigrantes europeos que llegaron al país a comienzos del siglo XX.

Sin embargo, la iniciativa vuelve a abrir un antiguo debate con Chile, donde la marraqueta también es considerada uno de los panes más tradicionales y consumidos del país. Aunque ambos territorios mantienen una fuerte tradición ligada a este producto, no existe un consenso histórico sobre su origen y la autoría de su creación continúa siendo motivo de discusión entre investigadores y especialistas en patrimonio gastronómico.

La eventual postulación ante la Unesco podría reactivar esa controversia, ya que tanto en Chile como en Bolivia la marraqueta forma parte de la identidad culinaria cotidiana y es uno de los productos más representativos de sus panaderías.