En qué consiste el acuerdo entre el Gobierno y senadores PPD por megarreforma (y las críticas desde la oposición)

Desde la oposición califican el acuerdo como insuficiente y han arremetido contra el PPD, asegurando que se “vendieron” y que “rompe con la unidad”.

La bancada de senadores del PPD y el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunciaron que lograron un acuerdo para rebajar los años de invariabilidad tributaria, con el fin de destrabar la megarreforma en la Cámara Alta.

En un principio, la propuesta del Gobierno de José Antonio Kast planteaba una invariabilidad tributaria de 25 años para proyectos de inversión que superaran US$ 50 millones. Sin embargo, el jefe de la billetera fiscal dio su brazo a torcer y con este acuerdo se rebajó, en algunos casos, a 10 años.

“Las modificaciones son básicamente que las invariabilidades se van estableciendo a mayores años según la magnitud de la inversión. Ese es un primer punto”, detalló el ministro Quiroz.

A lo que agregó: “Un segundo punto es que hay una prima de 1.5 más de tasa corporativa a quienes se acojan a esa inversión, a ese seguro de invariabilidad, y después hay una serie de otras normas que hacen que este proceso cuando se suscribe el contrato de ley, se tengan más antecedentes respeto del comportamiento, del origen de los fondos, de las inversiones. Nos deja absolutamente tranquilos, son objetivos comunes y lo más importante es que hoy Chile da certezas, busca competitividad y mira hacia adelante hacia un futuro mejor”.

De esta forma, las iniciativas de hasta USD 100 millones tendrán un período de 10 años de invariabilidad, las inversiones de hasta USD 350 millones podrán acceder a 15 años, y las que superen los USD 500 millones contarán con una invariabilidad de 25 años.

Desde el PPD señalaron que el acuerdo considera una sobretasa corporativa de 1,5% para aquellas empresas que se acojan a este régimen y no eximir del pago del royalty minero a las firmas de sector.

Los cuestionamientos por acuerdo entre el PPD y el Gobierno por megarreforma

Este acuerdo ha desatado críticas de parte de otros partidos de la oposición. Incluso, desde el propio PPD se ha manifestado disconformidad a través de cartas, como lo han hecho la Juventud del PPD, la bancada de concejales y concejalas del partido y la propia Mesa Regional Metropolitana.

La Mesa Nacional del PPD emitió un comunicado señalando que el acuerdo “es exclusivamente respecto de la invariabilidad, donde la propuesta fue mejorada. En todos los otros aspectos, no ha existido disposición del Ejecutivo a cambios significativos”.

Frente a esto, los cuestionamientos desde la centroizquierda no tardaron en llegar. El senador Iván Flores (DC) manifestó que “pareciera que el Gobierno entró a un libre mercado ahora en política y algo compró o algo vendió. No sabemos cuál fue el precio del PPD por haberse vendido a este intento de pirquineo que el gobierno ha estado intentando concretar. Y aparentemente encontraron un precio…no sé cuál es”.

En esa línea, enfatizó que “no entiendo al PPD, que a espaldas de todo el resto de la oposición, y su propia bancada y, por cierto, de nuestra bancada, negoció por sí mismo y por sí solo. Yo quisiera saber el precio de esa venta”.

Por su parte, el senador Daniel Núñez (PC) aseguró en Radio Duna que “es un muy mal acuerdo” y que “rompe un principio básico que habíamos reforzado esta semana, por los presidentes de los partidos, que era actuar unidos”.

Desde el FA, Beatriz Sánchez lamentó el hecho, pero aseveró que “esto no detiene la reunión que sí se sigue sosteniendo mañana y lo hacemos como oposición también porque lo venimos conversando con abogados constitucionalistas como partidos de oposición hace bastante tiempo”.

“Vamos a levantar la mejor propuesta para llevar esta iniciativa al Tribunal Constitucional porque vemos que hay vicios de inconstitucionalidad en el proyecto que vamos a estar votando el próximo 15 de julio”, añadió, señalando que “estaban las condiciones para seguir como oposición firmes frente a un proyecto que desfinancia al Estado y que tiene claros vicios de inconstitucionalidad”.