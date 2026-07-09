El motivo por el que el prófugo más buscado de Bogotá se mató en Chile para no ser capturado

El antisocial de 33 años lideraba una banda criminal y también era buscado por el asesinato de un taxista en la capital de Colombia.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

La decisión de no ser capturado por la policía habría llevado a que el prófugo colombiano Andry León Umbría, de 33 años, se quitara la vida tras un enfrentamiento con la policía uniformada, en la comuna de Estación Central.

Pese a que la identidad del sujeto no ha sido confirmada de manera oficial, T13 aseveró que efectivamente se trata del líder de la banda criminal Los Soldadores Infrarrojos, quien era uno de los delincuentes más buscados en la ciudad de Bogotá, en Colombia.

Durante su accionar en la capital colombiana, el antisocial también participó en el asesinato de un taxista que trató de frustrar uno de los asaltos cometidos por la agrupación.

Cómo y por qué se quitó la vida el prófugo colombiano

De acuerdo con lo expuesto por el citado medio, la muerte de Andry León Umbría se vinculó a un incendio intencional ocurrido con anterioridad en el sector de Alameda con Toro Mazotte.

Según el reporte, el colombiano participó en el secuestro de uno de los sujetos que provocó el siniestro y otro individuo, quienes durante un descuido de los captores escaparon y se encontraron con efectivos de Carabineros en la comuna de Santiago.

Los policías detectaron la presencia de tres individuos que escapaban por los techos de los inmuebles del sector, momento en el que Andry León Umbría extrajo un arma y les disparó a los carabineros, quienes respondieron el fuego.

La indagatoria apuntó que, luego de resultar herido y caer al suelo, el prófugo colombiano habría decidido quitarse la vida para no ser capturado.

Respecto del motivo para tomar dicha decisión, una mujer que fue imputada en el marco de las indagatorias aseguró que el sujeto manifestó “que si lo llevaban detenido, en la cárcel lo iban a matar“.

“También dijo que si se quedaba acá, lo iban a matar“, declaró la mujer, según informó el reporte del medio.

Si bien la identidad del individuo aún no se confirma de manera oficial, desde Carabineros se explicó que el nombre de Andry León Umbría lo entregó una mujer que llegó hasta el Servicio Médico Legal con el propósito de retirar su cuerpo.