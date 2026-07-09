La explicación del ministro Quiroz sobre por qué el precio de las bencinas no vuelve a los niveles de marzo

Ante una nueva baja en los valores de los combustibles, el secretario de Estado aclaró por qué no volvemos a los valores previos al denominado bencinazo.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, abordó la nueva baja que registró el precio de las bencinas, pero también se detuvo a explicar por qué las cifras no vuelven a las que estaban en marzo, previo al denominado bencinazo.

En ese entonces, los combustibles sufrieron un importante alza en sus valores, afectando el bolsillo de miles de chilenos. La de 93 octanos subió $370 por litro, mientras que el diésel aumentó $580 por litro.

Ante la nueva baja que ha aliviado la billetera de los conductores, el ministro Quiroz señaló que “el petróleo efectivamente ha bajado casi a los niveles que tenía, pero la bencina ha bajado menos“.

“Nosotros seguimos los precios internacionales de la bencina y del diésel, no es solamente el petróleo”, precisó.

De esta forma, Quiroz aseveró que “nosotros hemos traído el precio normal de Chile, exactamente el precio internacional de la bencina que ha bajado, tratando también que el tipo de cambio subió. Las dos cosas hay que combinarlas”.

“El 55% de la bencina que se consume en Chile es importada, solo el 45% es producida por ENAP. ENAP lo que tiene que hacer es seguir siempre los precios internacionales. Si la bencina sube, tiene que subir y si la bencina baja, la tiene que bajar incluyendo los impuestos específicos que se aplican“, insistió el secretario de Estado.

Ante los cuestionamientos sobre por qué el precio de las bencinas no vuelven a los de marzo, Quiroz indicó que “ENAP tiene que seguir los precios internacionales y si esos precios internacionales implican que las refinaciones son algo mayores o menores, eso es lo que tiene que subir”.

“Los precios van a estar fijos por las siguientes tres semanas. Ahí iremos viendo, ustedes saben que a nivel internacional, un día hay una noticia, al otro día hay otra, pero estamos confiados que este conflicto va de salida”, cerró.