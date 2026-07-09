Todo lo que debes saber del Francia vs Marruecos en el Mundial 2026

Los cuartos de final comienzan con un partidazo, donde Marruecos buscará tomar revancha de Qatar 2022, cuando fueron eliminados por Mbappé y compañía.

Este jueves comienzan los cuartos de final del Mundial 2026, donde Francia y Marruecos medirán fuerzas en busca de un pase a las semifinales y ajustar cuentas pendientes desde Qatar 2022.

El equipo capitaneado por Achraf Hakimi se encuentra en el mejor momento. En la última Copa del Mundo protagonizaron la mejor actuación de una selección africana en la historia del torneo, siendo eliminada en semifinales a manos de Francia.

En la presente edición siguen haciendo historia, puesto que se convirtieron en el primer conjunto africano en llegar dos veces a cuartos de final, tras dejar fuera a Países Bajos y Canadá. Ahora, nuevamente Les Bleus aparecen en el camino.

Para afrontar este compromiso, Marruecos tendrá la dura baja de Ismael Saibari, quien sería reemplazado por Soufiane Rahimi.

Las formaciones de Marruecos y Francia para el duelo de cuartos del Mundial 2026

La probable formación de Marruecos para esta tarde es con: Yassine Bounou en el arco; Achraf Hakimi, Issa Diop, Redouane Halhal, Noussair Mazraoui en defensa; Ayyoub Bouaddi, Azzedine Ounahi, Neil El Aynaoui en el medio; Brahim Díaz, Bilal El Khannouss y Soufiane Rahimi en delantera.

Por su parte, Francia buscará eliminar nuevamente a la selección africana y consolidarse como el principal candidato a levantar el título.

Sin duda alguna, la figura más destacada es Kylian Mbappé, quien está peleando mano a mano con Lionel Messi la Bota de Oro del Mundial y el récord de máximo goleador en la historia del torneo. Con siete goles, está a uno de la Pulga, mientras que en la tabla histórica el francés tiene 19 tantos, dos menos que el trasandino.

El posible once titular de Didier Deschamps sería con: Mike Maignan en el arco; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne en defensa; Manu Koné, Adrien Rabiot, Michael Olise en el mediocampo; Ousmane Dembélé, Bradley Barcola (o Désiré Doué) y Kylian Mbappé en la ofensiva.

Este compromiso lo dirigirá el árbitro Facundo Tello, quien comandará un cuerpo referil completamente argentino. El ganador de este encuentro chocará con el vencedor de la llave entre España y Bélgica.

Este partido no contará con transmisión por TV abierta, por lo que solamente se podrá seguir en vivo a través de DSports y Paramount+.