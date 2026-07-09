De Shakira a Justin Bieber: los artistas confirmados para el show de medio tiempo de la final del Mundial 2026

El espectáculo se llevará a cabo en medio del partido programado para el 19 de julio en el estadio Nueva York Nueva Jersey.

Como si fuera el propio Super Bowl, el próximo 19 de julio, en medio del partido final, el Mundial 2026 tendrá su propio show de medio tiempo, el cual contará con la participación de diversos artistas.

El estadio Nueva York Nueva Jersey será el escenario que albergará el espectáculo, el cual se llevará a cabo por primera vez en la historia de la cita deportiva y que también tendrá un enfoque benéfico: apoyar el Fondo de Educación Global Citizen de la FIFA que busca reunir 100 millones de dólares para para ampliar el acceso a una educación de calidad y a oportunidades futbolísticas para niños en situaciones adversas.

El cartel de artistas que se presentarán en el show de medio tiempo de la final del Mundial 2026, hasta ayer, lo encabezaban Madonna, Shakira y BTS. A ellos se les sumó recientemente Justin Bieber. “Estoy agradecido de ser parte de este espectáculo del medio tiempo, y aún más agradecido de saber que ya está ayudando a ampliar el acceso a la educación para niños de todo el mundo”, dijo el canadiense.

También participarán Burna Boy, el venezolano Gustavo Dudamel —director musical y artístico de la Filarmónica de Nueva York— y el coro PS 22, ganador del premio Webby, junto a Coldplay.