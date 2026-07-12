Muere a los 71 años el histórico senador republicano Lindsey Graham

Su muerte marca el fin de una de las trayectorias políticas más influyentes del Partido Republicano en las últimas dos décadas.

El senador republicano estadounidense Lindsey Graham, representante del estado de Carolina del Sur y una de las figuras más influyentes del Partido Republicano, falleció a los 71 años tras sufrir una breve y repentina enfermedad, según confirmó su oficina mediante un comunicado oficial. La familia del legislador solicitó privacidad durante este difícil momento.

Graham ocupó un escaño en el Senado desde 2003, después de haber servido en la Cámara de Representantes. A lo largo de más de dos décadas en la cámara alta se convirtió en una voz influyente en materia de política exterior y defensa, además de presidir importantes comités del Congreso.

Muere a los 71 años Lindsey Graham

Aunque en un principio fue uno de los críticos republicanos de Donald Trump durante las primarias presidenciales de 2016, con el paso de los años se transformó en uno de sus aliados más cercanos y defensores dentro del Senado, desempeñando un papel relevante en la agenda política del mandatario.

En el ámbito internacional, Graham era conocido por su firme respaldo a Israel, su apoyo a Ucrania frente a la invasión rusa y su postura favorable a una política exterior estadounidense más activa. De hecho, días antes de su fallecimiento había visitado Kiev para reunirse con autoridades ucranianas.

Tras conocerse la noticia, líderes políticos de Estados Unidos y del extranjero expresaron sus condolencias. Donald Trump lo describió como “un verdadero patriota estadounidense”, mientras que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, destacó su compromiso con la defensa de la libertad y el apoyo constante a Ucrania.

La muerte de Graham deja vacante uno de los escaños republicanos más influyentes del Senado. Conforme a la legislación de Carolina del Sur, el gobernador deberá designar un reemplazo temporal mientras se organiza el proceso electoral correspondiente para elegir a un nuevo senador.