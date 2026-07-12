FOTOS + VIDEO – Tragedia en Viña del Mar deja seis muertos y siete heridos tras violento atropello en plena feria libre

El conductor perdió el control del vehículo en las inmediaciones de la Feria Caupolicán y embistió a un grupo de peatones.

Una tragedia se registró durante la mañana de este domingo 12 de julio en Viña del Mar, luego de que un automóvil perdiera el control y atropellara a varias personas que se encontraban en las cercanías de la Feria Caupolicán, dejando un saldo preliminar de seis fallecidos y siete heridos.

El hecho ocurrió en el sector de avenida Santa Inés, donde, por razones que aún son materia de investigación, el vehículo abandonó la calzada, subió a la vereda e impactó a un grupo de peatones que transitaban por el lugar o realizaban compras en la feria.

Tragedia en Viña del Mar deja seis muertos y siete heridos tras violento atropello en plena feria libre

Tras la emergencia, se desplegó un amplio operativo encabezado por voluntarios de Bomberos de Viña del Mar, equipos del SAMU, Carabineros y personal de Seguridad Pública, quienes trabajaron en la atención de las víctimas, el resguardo del área y las primeras diligencias investigativas.

De acuerdo con los antecedentes iniciales, la Central de Alarmas de Bomberos recibió el primer aviso cerca de las 08:40 horas, cuando se reportó un accidente protagonizado por un vehículo menor que habría colisionado contra una barrera de contención. Sin embargo, al llegar al sitio del suceso, los equipos de emergencia constataron la magnitud de la tragedia.

Las autoridades mantienen acordonado el lugar mientras especialistas realizan los peritajes para establecer qué provocó que el conductor perdiera el control del automóvil y terminara impactando a las personas que se encontraban en el sector.

Hasta el momento, la identidad de las víctimas no ha sido dada a conocer y las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias que derivaron en uno de los accidentes más graves registrados en la comuna durante este año.

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AHORA| Grave accidente de tránsito en Av Alessandri, altura Gómez Carreño, un vehículo contra el tránsito choca con barreras de contención para luego arrasar con peatones y puestos de la feria Caupolicán, preliminar se informa 6 fallecidos 7 lesionados graves pic.twitter.com/NBnZd9IOOQ — Noticias Valpo Express (@NoticiasValpoEx) July 12, 2026