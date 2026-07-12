El entrenador de Suiza expresó su profunda molestia luego de la derrota frente a Argentina en los cuartos de final del Mundial 2026, apuntando a la decisión arbitral que terminó con la expulsión de Breel Embolo.

La eliminación de Suiza en los cuartos de final del Mundial 2026 frente a Argentina dejó un fuerte malestar en el conjunto helvético. El principal foco de las críticas fue la expulsión de Breel Embolo, una acción revisada por el VAR que terminó modificando una amonestación inicial al argentino Leandro Paredes y dejó al elenco europeo con un jugador menos en un momento decisivo del encuentro.

Tras el compromiso, el DT Murat Yakin manifestó su inconformidad con el procedimiento arbitral y aseguró que la determinación terminó condicionando el desarrollo del partido.

DT de Suiza dispara contra el VAR: “Esa regla destruyó el partido”

“Fuimos castigados por una regla que, en mi opinión, es completamente inaceptable. Es muy doloroso que nos eliminaran de esa manera. El árbitro toma la decisión equivocada. Intervino. Esta regla destruyó nuestro partido de hoy. No había razón para esa amonestación. No lo entiendo. Ha sido una situación inocente, no era dañina. El error arbitral nos ha castigado y nos alteró todo el plan”, declaró el DT de Suiza.

Yakin insistió en que la determinación fue determinante para el desenlace del compromiso. “Esa decisión fue simplemente increíble. Estoy totalmente en desacuerdo. Hubo contacto claro, y no entiendo cómo el árbitro y el VAR llegaron a esa conclusión. Suiza tenía todo el derecho a sentirse perjudicada. Argentina es un equipo fantástico, pero los partidos de esta importancia nunca deberían decidirse por arbitrajes polémicos”, sostuvo.

El entrenador también reveló el estado anímico de Embolo tras abandonar el terreno de juego, aunque evitó responsabilizar al atacante por lo sucedido.

“No lo culpo. Es un jugador de equipo, está muy mal. Está roto. El error arbitral nos ha castigado a todos”, afirmó.