La número 24: por qué renunció el seremi de Hacienda de la Región de Arica y Parinacota

La cartera hizo el anuncio a través de un comunicado publicado en su sitio web.

El Ministerio de Hacienda confirmó a través de un comunicado la renuncia del seremi de Hacienda de la Región de Arica y Parinacota, Marcelo Vergara Albarracín.

La cartera precisó en el documento que “Marcelo Vergara Albarracín, Secretario Regional del Ministerio de Hacienda en la Región de Arica y Parinacota, presentó su renuncia voluntaria al cargo hoy, 17 de julio“.

A raíz de su salida le agradecieron el “trabajo realizado en nuestra cartera y le desean éxito en sus nuevos proyectos”.

Desde la secretaría de Estado informaron que el cargo lo asumirá, de manera subrogante, la Seremi de Economía, Fomento y Turismo de dicha región, Romina Cifuentes, a partir de este sábado.

Si bien se indicó que el seremi de Hacienda de Arica presentó una “renuncia voluntaria”, desde BioBioChile aseguraron que fuentes indicaron que a Vergara se le solicitó la vacancia en el cargo. Aún así, el aludido no ha emitido declaraciones tras conocerse su salida del cargo en la región ubicada en el extremo norte del país.

Esta es la renuncia número 24 desde que se dio inicio al Gobierno de José Antonio Kast el pasado 11 de marzo y que se suma a las informadas en los últimos meses.