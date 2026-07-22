Sistema frontal: aumentan a 13 las personas fallecidas y otras siete permanecen desaparecidas

En tanto, los damnificados suman 2.281 y se concentran principalmente en las regiones de Valparaíso, Biobío y La Araucanía.

AGENCIA UNO.

La directora del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Alicia Cebrián, confirmó que aumentaron a 13 las personas fallecidas y a siete las desaparecidas, como consecuencia del sistema frontal presente entre las regiones de Coquimbo y La Araucanía.

De acuerdo con lo informado por Cebrián, entre estas últimas se cuentan las tres personas que permanecen extraviadas en el Cajón del Maipo, en la Región Metropolitana.

“Se había consultado por estas tres personas y dijimos en un punto de prensa que no estaban consideradas dentro del registro, porque no existía presunta desgracia ingresada en Carabineros, pero Carabineros nos informó que hoy (ayer) se hizo la presunta desgracia y por ello, se incluyen en el reporte“, explicó la directora de Senapred.

Además, ratificó que en sus reportes Senapred solamente da a conocer números oficiales, “confirmados por las policías”, y con información que se proporciona a los familiares de los involucrados.

Damnificados y albergados por el sistema frontal

En su informe, Alicia Cebrián precisó que los damnificados por el sistema frontal suman 2.281 personas, las que se concentran principalmente en las regiones de Valparaíso, Biobío y La Araucanía.

Además, quienes han debido concurrir hasta albergues llegan a las 1.412 personas, de las cuales 644 corresponden a la Región de Coquimbo. A ellos se añaden 63.005 aislados, que están concentrados entre las regiones de Atacama y Coquimbo.

A la vez, se reportan 81 viviendas destruidas, 2.761 con daño mayor, 19.247 con daño menor y 1.771 con daño en evaluación.

“Si bien el sistema frontal ha ido pasando a Argentina, queremos insistir haciendo un llamado a la precaución. Los cursos de agua, quebradas, las orillas de río están reblandecidos producto de las precipitaciones“, alertó la directora de Senapred.