Megarregorma: Quiroz oficializa veto del Gobierno a norma de la oposición que prohíbe el pago de interés sobre interés

“Démosle ahí un crédito a la opinión técnica”, justificó el ministro, aludiendo a los informes negativos de la CMF y el Banco Central sobre esta norma.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz (IND), confirmó esta tarde que el Ejecutivo vetará la indicación que la oposición logró ingresar a la megarreforma y que pone fin al anatocismo, vale decir, la capitalización de intereses sobre una deuda.

“Los vetos supresivos vamos a verlos en su minuto; por lo menos va a estar en el anatocismo”, confirmó el secretario de Estado. Esta decisión, según dijo, se funda en los informes del Banco Central y de la Comisión del Mercado Financiero (CMF) sobre los efectos negativos que traería esta norma.

“No conozco un experto versado en temas financieros que opine de eso. Ustedes han visto también, por ejemplo, el propio asesor económico de la candidata, Jeannette Jara, también compartió eso. O sea, estamos hablando de una opinión que va desde asesores técnicos de una candidata del propio Partido Comunista hasta el Banco Central. Así que démosle ahí un crédito a la opinión técnica”, dijo aludiendo al economista Luis Eduardo Escobar.

Respecto de las otras normas que podría vetar La Moneda, como aquella que consagra el olvido financiero y que fue promovida por la oposición, se limitó a decir: “Tenemos que estudiar los demás (vetos)”.

Adicionalmente, Quiroz desdramatizó los reclamos de alcaldes sobre el mecanismo de compensación municipal que está pendiente de discutirse en la Comisión Mixta. “Si los alcaldes prefieren que no los compensen, no se compensan, y se acabó”, sostuvo.