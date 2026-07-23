Las medidas que tomó el gobierno de India para frenar las protestas del Partido de las Cucarachas

“Ninguna persona que juegue con el futuro de la juventud será perdonada”, aseguró el primer ministro, Narendra Modi.

INSTAGRAM.

El incremento de la ola de protestas del denominado movimiento de las cucarachas llevó al primer ministro de la India, Narendra Modi, a anunciar una serie de medidas para frenar las cada vez más masivas manifestaciones surgidas luego de que se conociera la filtración de los exámenes para ingresar a las universidades.

Las quejas para exigir una reforma educativa se concentraron inicialmente en las redes sociales, pero con el paso de los meses llegó a convertirse en un movimiento que ha reunido a miles de jóvenes contra la administración del primer ministro, Narendra Modi.

Los integrantes del llamado Partido de las Cucarachas comenzaron por exigir la renuncia del ministro de Educación, Dharmendra Pradhan, pero se han extendido por varias ciudades del país y han evolucionado hacia una crítica al Gobierno de Modi, exigiendo su renuncia.

El movimiento adquirió ese nombre luego de que en enero pasado el presidente del Tribunal Supremo, Surya Kant, comparó con ese insecto a los jóvenes desempleados que se dedican al periodismo y al activismo.

Qué hace el gobierno de India ante la revolución de las cucarachas

En un nuevo intento por calmar una protesta juvenil, el primer ministro de la India, Narendra Modi, anunció este jueves la creación de tribunales especiales para acelerar los procesos por las filtraciones de los exámenes oficiales para ingresar a la educación superior.

Estos exámenes son particularmente sensibles en India, porque millones de jóvenes compiten cada año por plazas educativas y empleos públicos, que son vistos por muchas familias como una de las principales vías de movilidad social.

A través de un mensaje que publicó en la red social X, Modi anunció que ordenó acelerar los procedimientos judiciales y castigar severamente a los implicados.

“Hemos decidido establecer tribunales de vía rápida para garantizar un castigo rápido y severo para aquellos involucrados en filtraciones de exámenes. He dirigido a las autoridades y funcionarios competentes a tomar todas las medidas necesarias al respecto. Esto continúa nuestra serie de pasos para salvaguardar los intereses de los estudiantes”, posteó.

“¡Nada es más importante que el bienestar y el futuro de nuestra juventud!“, añadió, y recalcó que “aquellos que intenten dañar el futuro de nuestra juventud no serán perdonados”.

“Ninguna persona que juegue con el futuro de la juventud será perdonada“, dice en su parte final el mensaje que entregó el primer ministro de la India sobre la revolución de las cucarachas.