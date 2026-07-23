“Reformas tibias” y “retroceso en seguridad”: PNL amenaza al Gobierno con quitar apoyo al proyecto SAE tras ingreso de indicaciones

Parlamentarios Libertarios criticaron al Ejecutivo por presentar indicaciones que eliminan la posibilidad de considerar como criterio de admisión la expulsión o cancelación de matrícula por hechos violencia.

El Partido Nacional Libertario (PNL) reaccionó con molestia por la decisión del Gobierno de eliminar del proyecto de reforma al Sistema de Admisión Escolar (SAE) la disposición que permitía a los colegios considerar como criterio de selección si un postulante había sido expulsado previamente, o si le habían cancelado la matrícula por hechos que afectaran la convivencia escolar.

En este contexto, la bancada amenazó con retirar su apoyo a la iniciativa, ya que a su juicio, esta determinación significa un retroceso en materia de seguridad.

“Nuestro partido ya advirtió oportunamente que esta decisión representa un retroceso en materia de seguridad y convivencia al interior de las comunidades educativas”, expresó el vicepresidente del partido y subjefe de bancada, Hans Marowski.

A lo que añadió: “El Ejecutivo está renunciando a medidas que hace unos días defendía públicamente y no podemos retroceder en materia de seguridad. Hoy es tiempo de tomar decisiones difíciles y no de acomodarse políticamente, porque lo que se requiere es enfrentar con firmeza la delincuencia. Esa falta de convicción pienso que le hace daño al país”.

PNL no apoyará “reformas tibias”

Siguiendo en esa línea, la diputada Paulina Muñoz condicionó el respaldo del PNL al contenido definitivo de la reforma al SAE. “Si el ministro vuelve a la Cámara con un proyecto rebajado y renunciando a las medidas que él mismo defendió hace pocos días, que no cuente con los votos del Partido Nacional Libertario. Nosotros no estamos disponibles para seguir validando reformas tibias cuando los chilenos exigen decisiones firmes contra el crimen”, aseveró.

“Las políticas públicas deben priorizar la protección de las comunidades educativas y entregar certezas a los establecimientos para enfrentar situaciones de violencia”, agregó, cuestionando la decisión del Gobierno de retirar herramientas que, a su juicio, contribuyen a resguardar la convivencia escolar.

En tanto, el diputado Álvaro Jofré, realizó un llamado al presidente José Antonio Kast para que reconsidere las indicaciones que el Ejecutivo presentó al proyecto.

“En seguridad no se puede gobernar según las encuestas y las presiones de algunos alcaldes. Se debe gobernar con convicción y, si el Gobierno quiere renunciar a ella, que no espere que nosotros renunciemos a la nuestra”, manifestó.

“La reforma al Sistema de Admisión Escolar tiene que fortalecer la autonomía de los establecimientos y resguardar el derecho que tienen las comunidades educativas a contar con ambientes que sean más seguros para el aprendizaje”, aseguró.

Considerando lo anterior, el parlamentario aseveró que espera que “el Gobierno reconsidere las indicaciones que ha presentado e impulse una legislación que entregue herramientas más efectivas en la prevención de la violencia escolar, en las que se vele por el derecho a la educación, la protección de los estudiantes y profesores”.