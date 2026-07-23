Una foto con IA le costó la carrera: Corte de Concepción confirma sanción a alumno que publicó imágenes alusivas a un tiroteo

En medio de las amenazas de tiroteo que circulaban por ese entonces, el estudiante publicó una foto suya con municiones y la descripción “outfit para mañana”.

La Corte de Apelaciones de Concepción confirmó la expulsión que la Universidad Andrés Bello ordenó contra un alumno que amenazó, mediante imágenes alteradas con inteligencia artificial (IA), hacer un tiroteo en el campus de la casa de estudios.

Fue el miércoles ocho de abril que los estudiantes notaron rayados en los baños con las frases como “tiroteo 10 de abril” o “viernes 10 de abril todos morirán”. Hace solo un par de semanas atrás, un alumno de un liceo de Calama había ejecutado un atentado con un arma blanca, en el que falleció una inspectora que intentaba detenerlo. En los días siguientes, casi por imitación, distintos establecimientos educacionales registraron hechos de violencia y amenazas escritas en baños o redes sociales sobre posibles atentados.

El campus de la Universidad Andrés Bello en Talcahuano no fue la excepción. Al día siguiente la dirección de la casa de estudios estampó la denuncia e inició el procedimiento interno. Sin embargo, pronto recibieron nuevos antecedentes: una imagen que circulaba en la cuenta de Instagram de un estudiante, en la que vestía casco y un chaleco antibalas y, además, exhibía varios cartuchos antibalas. Una de las fotos alteradas con IA venía acompañada de la leyenda “outfit para mañana”.

Con esa información, el lunes 13 de abril Carabineros tomó declaración al estudiante en la universidad. En paralelo, el proceso investigativo disciplinario llevado a cabo por la UNAB determinó la responsabilidad del alumno en una serie de infracciones del reglamento estudiantil y en consecuencia, lo expulsó. El estudiante de Enfermería, por su parte, no apeló a esta decisión sino que presentó un recurso de protección.

No obstante, la Corte le dio la razón a la casa de estudios y negó cualquier arbitrariedad, pues las publicaciones “fueron realizadas en un contexto de profunda conmoción dentro de la universidad, producto de las amenazas de tiroteo existentes, circunstancias que (el estudiante) conocía o, al menos, debía conocer en atención a las comunicaciones oficiales efectuadas por la universidad”.