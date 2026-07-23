Marco Rubio calificó de “locos y chiflados” a miembros del TPI y explicó por qué Washington no se someterá a su jurisdicción

Respecto de la guerra en Irán, planteó que su propósito es lograr la desnuclearización de ese país y no promover un cambio del régimen.

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El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, aseguró este jueves que su país no se someterá a la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional (TPI), a cuyos integrantes calificó de “locos y chiflados”.

De esta forma, el funcionario de la administración de Donald Trump reafirmó sus dichos previos y ahondó sus constantes críticas contra la entidad con sede en La Haya, Países Bajos, a la que acusa de “amenazar” la soberanía estadounidense.

En esa línea, Rubio indicó que su país está estudiando una amplia gama de acciones contra el TPI, entre ellas diversas sanciones.

Marco Rubio contra el Tribunal Penal Internacional

Tras recalcar que “llevamos mucho tiempo en conflicto” con el Tribunal Penal Internacional”, el secretario de Estado aseveró que allí “hay locos y chiflados que hablan de acusar a miembros del Ejército estadounidense, quizá incluso al presidente o a un futuro presidente, de delitos“.

“Eso no va a suceder”, declaró la mano derecha de Donald Trump en Manila, capital de Filipinas, donde se reunió con su homólogo ruso, Sergei Lavrov, en el marco de la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean).

“Simplemente no va a suceder. No somos miembros de ese tribunal. Nunca firmamos ese tratado y tienen que entenderlo“, ahondó Rubio sobre el Estatuto de Roma, que llevó a la creación del TPI y que firmó el expresidente Bill Clinton, aunque luego lo revirtió George Bush.

“No lo vamos a tolerar ni ahora ni en el futuro, y se lo hemos advertido en repetidas ocasiones. Ahora van a ver las consecuencias“, planteó, y dijo que quien quiera adherirse a ser parte de esta “estúpida” organización “que lo haga”.

En la oportunidad, Marco Rubio también se refirió al recrudecimiento de los ataques en la guerra en Medio Oriente, ocasión en la que sostuvo que “Estados Unidos busca garantizar que Irán no disponga de armas nucleares. Nunca hemos afirmado que un cambio de régimen sea el objetivo“.