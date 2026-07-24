VIDEO – “Íbamos a sacar unas fotos y volver”: El “Chino” revela su versión tras quedar atrapado con educadoras en el Cajón del Maipo

En conversación con el programa Hay que decirlo de Canal 13, el hombre relató las circunstancias que llevaron al grupo a quedar aislado en medio de la nieve.

Manuel Orellana, conocido popularmente como “El Chino”, decidió contar su versión tras convertirse en protagonista de una intensa polémica luego de permanecer seis días desaparecido en la zona cordillerana del Cajón del Maipo junto a las educadoras de párvulos Martina Núñez y Magdalena Retamal.

En conversación con el programa Hay que decirlo de Canal 13, el hombre relató las circunstancias que llevaron al grupo a quedar aislado en medio de la nieve.

Orellana explicó que el viaje tenía como objetivo visitar las Termas de Colina y tomar fotografías, descartando que existieran otras intenciones detrás de la salida. “Íbamos a sacarnos unas fotos y volver”, afirmó, asegurando además que el trayecto comenzó cuando las condiciones climáticas parecían favorables y que no encontraron restricciones que les impidieran avanzar.

El Chino revela su versión tras quedar atrapado con educadoras en el Cajón del Maipo

Sobre la serie de rumores que surgieron durante la emergencia, incluyendo supuestos consumos de alcohol o sustancias y una eventual relación sentimental con sus acompañantes, el Chino fue enfático en negar esas versiones. “Nunca en ningún momento fuimos bebiendo alcohol ni drogándonos. Íbamos lúcidos”, sostuvo durante la entrevista.

También respondió a las especulaciones sobre un posible romance con las parvularias, señalando que la relación entre ellos era únicamente de amistad. “No, somos amigos. Ni un día pasó nada, porque somos amigos, todos nos respetamos. Conversábamos, dialogábamos… pero nunca fue que yo iba a tener un romance con ellas”, declaró.

Finalmente, Orellana defendió su actuar durante los días de aislamiento y aseguró que los tres mantuvieron la calma mientras esperaban ser rescatados. “Siempre tuvimos comunicación y paciencia. Nunca hubo discusión. Estábamos lúcidos los tres, como personas civilizadas”.

Además, agregó: “La gente está hablando muchas calumnias. Son cosas que no son verdad. Porque yo tengo mi pareja, ellas tienen su pareja, no tenía necesidad de andar buscando polola, de andar buscando amigas”.