Las comunas en las que Senapred declaró alerta roja ante el riesgo de desborde de ríos

El servicio dio a conocer que el resto de las estaciones que miden el nivel de las aguas se encuentran de momento en umbrales normales.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró alerta roja este sábado en dos comunas del país, luego de que aumentara la posibilidad de desborde de igual número de ríos, en el marco del nuevo sistema frontal que llegó al país.

En horas de esta madrugada, Senapred puso en vigencia la alerta amarilla en ambas comunas, pero el incremento en el caudal de una estación hidrométrica lo llevó a cambiarla horas después ante el incremento del peligro.

En su reporte, el servicio también dio a conocer que el resto de las estaciones que miden el nivel de las aguas se encuentran de momento en umbrales normales.

Las comunas con la alerta roja del Senapred

De acuerdo con lo reportado por el servicio, el incremento del caudal se registró en la estación hidrométrica Río Palos, donde este curso de agua se une con el río Colorado, en la Región del Maule.

En concreto, Senapred declaró alerta roja para las comunas de Molina y Curicó “a contar de hoy y hasta que las condiciones así lo ameriten“, según informó.

El reporte, que se elaboró con la información proporcionada por la Dirección General de Aguas (DGA), precisó que la mencionada estación, ubicada en precordillera de las comunas mencionadas, “indica un incremento en su caudal alcanzando valores de umbral rojo, lo que supone un aumento del riesgo para la población cercana a este curso de agua“.