Frente Amplio rechazó los dichos de Girardi y negó que requiera la “certificación” del PC

“Hablar de certificaciones es de una política que debemos dejar atrás”, dijeron desde la colectividad en que milita el expresidente Gabriel Boric.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

El Frente Amplio cuestionó este sábado los dichos del dirigente del PPD Guido Girardi, quien en la víspera afirmó que la colectividad en la que milita el expresidente Gabriel Boric requeriría de una “certificación” por parte del Partido Comunista.

El exsenador abordó el tema tras aseverar que “el Socialismo Democrático tiene que alejarse del socialismo que quiere quedarse anclado en el siglo XX“.

“Yo creo que es muy difícil que el Partido Comunista entre en esto, porque el Partido Comunista tiene una lógica ideológica que es implacable, que va a transitar independientemente de los cambios en la sociedad“, planteó en la entrevista que le concedió a La Tercera.

En esa línea, Girardi sostuvo que “el Frente Amplio, por lo menos, lo que yo he visto es que, en el fondo, requieren lamentablemente, aparentemente, la certificación del Partido Comunista“.

Frente Amplio rechaza los dichos de Girardi

Al abordar los dichos del dirigente del PPD, las diputadas Tatiana Urrutia y Gael Yeomans no solo los rechazaron, sino que también defendieron la autonomía política del Frente Amplio.

“Es contradictorio que llame a construir horizontes comunes a la política, y al mismo tiempo confunda esa búsqueda con una supuesta subordinación a otro partido“, dijeron en declaraciones que recogió radio Biobío.

“Hablar de certificaciones es de una política que debemos dejar atrás. Mejor enfoquémonos en construir unidad”, añadieron las parlamentarias.

Además, desde la colectividad se cuestionó que Girardi haya manifestado esa opinión en momentos en que la oposición busca dejar atrás las disputas internas para fortalecer su coordinación a fin de enfrentar la agenda del Gobierno.