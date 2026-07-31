“La agenda de los chilenos es la agenda del gobierno”: Kast llamó al orden a los partidos del oficialismo

Cuestionó que busquen instalar temas que no deberían primar a través de un “debate que saca titulares, pero que no siempre aporta”.

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El presidente José Antonio Kast llamó al orden a los partidos del oficialismo, cuestionó que busquen instalar en el debate temas que no deberían primar y enfatizó que “la agenda de los chilenos es la agenda del gobierno”.

El mandatario abordó el tema durante el discurso que realizó en el acto de celebración de un nuevo aniversario de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS).

En la ocasión, el jefe de Estado valoró el trabajo del equipo ministerial para dar respuesta a las emergencias producidas por el sistema frontal que afectó entre las regiones de Atacama y la Araucanía.

Kast criticó desorden del oficialismo

El presidente Kast aprovechó la ocasión para reprochar que partidos del oficialismo estén instalando temas “por fuera” de la agenda que maneja el Ejecutivo.

“Quiero hacer con ustedes una pequeña reflexión. En los medios de comunicación y también en algunos sectores políticos, hay diversas materias de discusión que van copando la agenda“, manifestó el mandatario.

En esa línea, planteó que “siendo muy respetuoso siempre de esos debates, de esas discusiones y siendo muy transparente, digo: ¿serán algunos de esos temas los que debieran estar primando en la agenda?, ¿en las ocupaciones principales que tenemos que tener?, en ese debate que saca titulares, pero que no siempre aporta“.

“La agenda de los chilenos es la agenda del gobierno. Es una agenda en el tema de seguridad, hay una agenda en temas de crecimiento, en temas de empleo, una agenda en temas de educación, una agenda en temas de innovación”, enfatizó el jefe de Estado.