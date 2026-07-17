La explicación de Hacienda por millonarios bonos para asesores de Quiroz por metas cumplidas en gobierno de Boric

Asesores del ministro Jorge Quiroz y funcionarios de Dipres recibieron bonificaciones de hasta $11 millones por metas obtenidas durante el gobierno anterior.

AGENCIA UNO

El Ministerio de Hacienda salió al paso de la polémica generada por los bonos de hasta 11 millones de pesos que recibieron asesores del ministro Jorge Quiroz y altos funcionarios de la Dirección de Presupuestos (Dipres), por metas cumplidas durante el mandato de Gabriel Boric.

Según precisó radio Biobío, los involucrados obtuvieron su bonificación amparados por la Ley 19.553 y la Ley 19.041, donde la primera apunta a una “asignación de modernización” por metas de gestión y la segunda corresponde a un incentivo para los trabajadores públicos a cargo de la recaudación de impuestos.

Quienes recibieron los mayores bonos corresponden a personeros de la Dipres, liderados por el subdirector, Claudio Martínez, con un premio de $11,4 millones, seguido de Hugo Bóequez con más de $10,4 millones, y Clelia Beltrán Gatica, Subdepartamento de Administración y Finanzas.

A ellos se sumaron los funcionarios que entraron al organismo en el Gobierno de José Antonio Kast, como el subdirector de Racionalización y Función Pública, José Ignacio Llodrá Vial, que a su sueldo de $7,9 millones sumó un bono de $9,6 millones.

También se vio beneficiada la jefa del Departamento de Finanzas y Empresas Públicas, Sonia Adriasola Ovando, y Patricio Osses Bravo, quienes pasaron de $7 millones mensuales en mayo a $15,9 millones en junio.

Los asesores de Jorge Quiroz que recibieron millonarios bonos

En tanto, el jefe de Gabinete del ministro Jorge Quiroz, Rudy Canales Zemljic, logró una gratificación e $6,3 millones en junio.

Quien se sumó a estos bonos es el brazo derecho de Quiroz, Tomás Bunster Bustamente, quien pasó de la consultora del titular de Hacienda a coordinador de Regulación Económica y jefe de coordinadores del Ministerio. Logró un bono de cerca de $6,9 millones.

La jefa de Gabinete de Dipres, Mónica Bravo Bahamondes, recibió $7,6 millones; y Eduardo Mundt Marín, jefe de gabinete del subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, obtuvo $6,1 millones extra.

Los beneficiarios también incluyen a Alejandro Guin-Po Bon, coordinador macroeconómico de Hacienda; y Eugenio Symon Franzoy, coordinador de Mercado de Capitales y de Asuntos y Finanzas Internacionales, con $5,1 millones; y Josefina Soto Larreátegui, coordinadora Legal y Administrativa de Hacienda, con $5,7 millones.

Ante la polémica, desde el Ministerio de Hacienda explicaron al medio que estos bonos “responden a una estructura de pago variable de los profesionales a contrata o planta en las distintas reparticiones públicas”.

Junto con ello, dejaron en claro que estos recursos “no corresponden en la práctica a bonos. Las remuneraciones pagadas a fines de cada trimestre, como marzo, junio, septiembre y diciembre, agrupan remuneraciones variables y de fiscalización que aunque se pagan trimestralmente se devengan también de forma mensual”.

“En el caso de los organismos de Hacienda y Contraloría, la estructura de remuneraciones contempla una serie de asignaciones especiales algunas por la fiscalización y recaudación de ingresos tributarios. Algunas de estas se pagan trimestralmente (marzo, junio, septiembre y diciembre), y otras semestralmente (junio y diciembre). En respuesta a lo anterior, dado que en junio el pago contempla asignaciones especiales, las remuneraciones mensuales se ven elevadas”, precisaron.

Para cerrar, la cartera dirigida por Jorque Quiroz argumentó que “considerando la remuneración bruta mensualizada, todos los profesionales de Hacienda perciben una remuneración coherente con sus funciones y responsabilidades y dentro de los estándares establecidos en instructivos dictados por el Gobierno”.