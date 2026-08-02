Sistema frontal deja dos fallecidos y más de 2.000 personas aisladas en distintas regiones del país

La emergencia obligó a reforzar el monitoreo por el riesgo de inundaciones, remociones en masa y nuevas afectaciones producto del temporal.

El avance del sistema frontal continúa generando severas consecuencias en la zona centro-sur del país. De acuerdo con el último balance entregado por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), la emergencia ha dejado dos personas fallecidas, más de 2.000 aisladas y cientos de damnificados, además de importantes daños en viviendas e infraestructura.

Las víctimas corresponden a dos personas que murieron en la Región de Los Ríos, luego de que un árbol cayera sobre el vehículo en el que viajaban a causa de los fuertes vientos registrados durante el fin de semana.

En paralelo, Senapred informó que 2.052 personas permanecen aisladas por la crecida de ríos y esteros, mientras que 347 resultaron damnificadas y otras 88 debieron ser trasladadas a albergues.

Sistema frontal deja más de 2.000 personas aisladas

En materia de infraestructura, el organismo reportó once viviendas destruidas, 107 con daño mayor, 1.007 con daño menor y otras 572 que continúan siendo evaluadas.

A esto se suma que más de 180 mil clientes permanecen sin suministro eléctrico, situación que afecta a distintas comunas mientras continúan las labores de reposición del servicio.

El sistema frontal también mantiene activas distintas medidas de emergencia. Las autoridades sostienen la alerta roja en sectores del país y continúan desarrollando evacuaciones preventivas en comunas de Concepción y zonas de las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Ñuble y El Maule,debido al riesgo de inundaciones, desbordes y remociones en masa.

Respecto a las condiciones meteorológicas, la Dirección Meteorológica de Chile advirtió que las precipitaciones podrían mantenerse por sobre los niveles habituales durante los próximos tres meses, en un escenario marcado por la permanencia del fenómeno El Niño hasta el otoño austral de 2027.

Frente a este escenario, Senapred declaró Alerta Roja para la Región del Maule por el riesgo crítico de remociones en masa y el aumento sostenido de los caudales, reemplazando la Alerta Amarilla que regía desde fines de julio.

Debido a lo anterior, las autoridades reiteraron el llamado a seguir las instrucciones de los equipos de emergencia y mantenerse informados a través de los canales oficiales mientras continúan las precipitaciones.