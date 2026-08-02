FOTOS – ¡Se acabó la espera! Vozinha ya vuela a Chile para cerrar su incorporación a Colo Colo

Después de varios días marcados por las dudas sobre su incorporación, el arquero caboverdiano Vozinha finalmente emprendió viaje hacia Chile para completar los últimos pasos que lo convertirán en nuevo refuerzo de Colo Colo.

El experimentado guardameta despegó desde Madrid con destino a Santiago, donde se espera que arribe durante la noche de este domingo.

La confirmación fue entregada por el periodista especializado en fichajes Fabrizio Romano, quien compartió una imagen del portero a bordo del avión junto al mensaje: “Vozinha, en camino a Chile para completar su traspaso al Colo Colo”.

Horas antes, también comenzaron a difundirse fotografías del futbolista en el aeropuerto, donde aparecía registrado un vuelo con destino a la capital chilena.

De acuerdo con la información conocida, el meta viaja en el vuelo IB113 de Iberia, cuya llegada al Aeropuerto de Santiago está programada para las 20:26 horas, siempre que el itinerario se mantenga sin modificaciones.

El viaje pone fin a una serie de especulaciones que rodearon la contratación durante los últimos días. Incluso surgieron versiones sobre el supuesto interés del club marroquí Renaissance de Berkane, situación que finalmente perdió fuerza luego de confirmarse el traslado del seleccionado de Cabo Verde rumbo a Chile.

Si no surgen contratiempos, Vozinha deberá someterse a los exámenes médicos y completar la documentación correspondiente para oficializar su vínculo con Colo Colo, cerrando así uno de los fichajes que más incertidumbre generó en el mercado de pases del cuadro albo.

les tengo la primicia, vozinha efectivamente va a Chile pic.twitter.com/336shKgibg — may⁷ VERÁ A BTS 🇨🇱 (@iccete4) August 2, 2026