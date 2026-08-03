Urruticoechea (PNL) emplaza a ministra Chomali tras restar sustento científico a “Escucha su corazón”: “¿De qué lado estamos?”

La titular de Salud manifestó esta jornada que “no hay evidencia que la mujer vaya a cambiar de decisión” por escuchar los latidos cardíacos del feto, como propone el proyecto de ley del diputado Urruticoechea.

El proyecto “Escucha su corazón”, del Partido Nacional Libertario (PNL), obtuvo este lunes el pronunciamiento más claro de parte del Gobierno desde su ingreso en la Cámara de Diputados.

La iniciativa busca condicionar el acceso al aborto en tres causales a que la madre escuche el latido del corazón del feto, pues en caso de que ésta se niegue el médico puede desistir del procedimiento. Hasta antes de este lunes, el Ejecutivo no había profundizado en el proyecto.

Las ministra de la Mujer y Equidad de Género, Judith Marín (PCC), se había limitado a decir que la iniciativa estaba radicada en el Congreso, y su par de Desarrollo Social, María Jesús Wulf (REP), citando a la expresidenta Michelle Bachelet acotó que “cuando hablamos de aborto, llegamos tarde”. Más claro fue el ministro de la Segpres, José García Ruminot (RN), quien a fines de julio se abrió a dialogar con el PNL al respecto.

Sin embargo, este lunes la ministra de Salud, May Chomali (IND), ahondó un poco más en el tema al señalar, en diálogo con T13 radio, que “científicamente no hay evidencia que la mujer vaya a cambiar de decisión” por escuchar los latidos cardíacos del feto. También, consultada por el punto de vista humano manifestó que “se ha hablado de revictimización, en lo cual uno podría estar de acuerdo”.

Urruticoechea (PNL) responde a Chomali

En respuesta a las declaraciones de Chomali, el autor del proyecto y jefe de bancada del PNL, el diputado Cristóbal Urruticoechea, pidió retirar “la norma que dejó el expresidente Gabriel Boric donde las mujeres de 15 años hacia abajo y de 45 años arriba pueden abortar libremente por sólo hecho tener esa edad. Si no lo hacen, entonces entiendo que es parte de todo este juego”, aludiendo al reglamento que permite considerar la edad como uno de los factores para la constitución de la causal de riesgo vital para la madre.

“Por otro lado, experiencia científica, hay experiencia, hay datos, hay porcentajes en todos los estados de

Estados Unidos donde esta ley se aplica y también en Hungría. No sé por qué no la han podido encontrar. Luego, ¿de qué lado estamos? ¿Estamos del lado de salvar una vida?. ¿Estamos del lado de apaciguar toda esta ira implacable del feminismo, de la prensa y tratar de dejar todo en orden, sabiendo que existen asesinatos de niños que son completamente inocentes? ¿Dónde están las palabras del

cardenal Chomali entonces?”, añadió en referencia a la postura del hermano de la ministra, el cardenal Fernando Chomali, quien está en contra del aborto en tres causales.

“Decir que no hay evidencia científica es un recurso falaz. No hay evidencia si primero no se pone en práctica lo que es lógico. ¿Cómo se va a estudiar algo si no se ha hecho? En los países donde se ha buscado anteponerse al aborto, justamente han conseguido resultados científicos porque han puesto en práctica la ley, lo que también es lógico. Entonces ¿qué evidencia científica están pidiendo?“, zanjó.