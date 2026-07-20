Urruticoechea (PNL) insta a Kast a apoyar proyecto “Escucha su corazón” y ministra Wulf evita a profundizar en postura del Gobierno

“Cuando hablamos de aborto llegamos tarde”, se limitó a decir la ministra Wulf cuando le consultaron sobre el proyecto que exige al médico tratante sugerir a la madre escuchar los latidos fetales antes de acceder al aborto en tres causales.

El proyecto “Escucha su corazón” del Partido Nacional Libertario, que exige al médico tratante ofrecer que la mujer que interrumpa su embarazo en alguna de las tres causales escuchar los latidos cardíacos del feto, aún no recibe apoyo explícito del Gobierno.

El diputado Cristóbal Urruticoechea (PNL), autor del proyecto, defendió que con esta medida “en Texas se alcanzó a bajar el aborto un 40% y en Hungría un 10%”. Este argumento, de hecho, también hace que el proyecto sume apoyos en diputados del Partido Republicano. “A mí me gusta el proyecto (…) En otros países, cuando se ha aplicado esta medida, muchas mujeres libremente deciden en definitiva no abortar”, dijo el diputado Stephan Schubert (Partido Republicano) a El Mostrador.

“Esperamos que el Presidente de la República y el Gobierno den su apoyo a una iniciativa que lo único que busca es salvar vidas”, instó el diputado Urruticoechea.

En paralelo, no obstante, la ministra de Desarrollo Social María Jesús Wulf (Partido Republicano) evitó ahondar en la iniciativa. “Sabemos que es muy importante. En esto cito a Michelle Bachelet: cuando hablamos de aborto llegamos tarde”, dijo al ser abordada por la prensa en La Moneda.

“Mi foco como ministra es apoyar a las familias, que nosotros podamos incentivar la natalidad. Sabemos que hay muchos factores que influyen y por eso el presidente hoy día tiene la Comisión Chile Renace que está haciendo una investigación profunda para conocer las causas“, añadió.

Con anterioridad, desde el Gobierno se han limitado a recordar que se trata de un proyecto de ley. “Nosotros entendemos que esto es una moción parlamentaria radicada en la Comisión de Salud. Los parlamentarios serán los que se tienen que pronunciar al respecto. Por mi parte puedo recordar y señalar que ya existe una ley que regula esta materia“, dijo el viernes la ministra de la Mujer Judith Marín (PSC).