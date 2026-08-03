Republicanos apunta a Tomás Vodanovic: “No vaya a ser que esté preparando una campaña presidencial”

“No puede ser, no digo que lo sea, pero me hace sospechar que un alcalde por un interés particular, individual, esté dispuesto a poner arriba su interés por sobre todos los ciudadanos”, sostuvo el secretario general de Republicanos.

AGENCIA UNO

Republicanos apuntó a las eventuales intenciones presidenciales del alcalde Tomás Vodanovic, a propósito de la controversia generada por sus cuestionamientos a la propuesta de contribuciones que considera la megarreforma del Gobierno.

Esta hipótesis fue planteada por Vicente Bruna, secretario general del Partido Republicano, quien en T13 criticó que el jefe comunal de Maipú lidere la ofensiva contra la iniciativa de La Moneda para reemplazar los recursos que perderán los municipios por el fin de las contribuciones para las personas mayores de 65 años, sin importar su condición socioeconómica.

“Acá me choca un poco que el alcalde Vodanovic esté cuadrando, haciendo una campaña comunicacional, para impulsar justo lo contrario a lo que el mismo sector de ellos pedían hace tiempo, que era la reintegración de ese fondo que se perdía”, declaró Bruna.

El representante de Republicanos agregó que “este artículo lo que hace es reintegrar todo lo que se perdería. Entonces, no cambia en nada el presupuesto que ellos tendrían”.

Sin embargo, el secretario general del partido oficialista puso especial énfasis en la figura de Tomás Vodanovic: “Me genera curiosidad lo que está haciendo el alcalde Vodanovic (…) no vaya a ser que el alcalde esté preparando una eventual campaña presidencial y que esté usando, y esto es muy grave, a todos los ciudadanos de las comunas donde de rechazarse ese artículo no ingresarían fondos, para hacer campaña”.

“No puede ser, no digo que lo sea, pero me hace sospechar que un alcalde por un interés particular, individual, esté dispuesto a poner arriba su interés por sobre todos los ciudadanos”, sostuvo Vicente Bruna.