Becas, Subsidio de Arriendo, Cupón de Gas y más: las fechas clave de julio para postular y recibir beneficios

Llegó julio, cuyo mes será vital para las personas que deseen postular a diferentes beneficios y ayudas estatales.

Ya comenzó julio, el séptimo mes del año, el cual trae consigo diversas fechas clave para las personas que deseen acceder a beneficios, bonos y subsidios, que iniciarán postulaciones, se cerrarán o se pagarán durante las próximas semanas.

En este marco, destacan ayudas que se entregan durante todos los meses, tales como la PGU y la Asignación Familiar. Además, en el presente mes comenzará a estar disponible el Cupón de Gas Licuado para quienes lo activaron durante junio.

Respecto a las postulaciones, el 7 de julio será clave para quienes deseen acceder al Subsidio de Arriendo. También será un mes importante para los estudiantes o para quienes busquen ingresar a la educación superior. Esto, debido a que se conocerán resultados sobre gratuidad y créditos, y finalizará el plazo para inscribirse para la PAES regular.

Los beneficios, postulaciones y fechas clave de julio

Del 1 al 10 de julio:

Postulaciones abiertas a proyectos deportivos susceptibles de donación del Instituto Nacional del Deporte (IND).

Del 1 al 22 de julio:

Inscripción al segundo periodo de exámenes libres para mayores de 18 años.

2 de julio:

Cupón de Gas Licuado disponible para su uso a quienes lo activaron hasta el 12 de junio.

disponible para su uso a quienes lo activaron hasta el 12 de junio. Comienza la entrega de computadores de la Beca de Acceso a Tecnología, Información y Comunicaciones (TIC).

7 de julio:

Inicio de postulaciones al Subsidio de Arriendo de Vivienda.

Resultados de becas Junaeb para renovantes y postulantes de educación básica, media y superior.

Resultados de la convocatoria English Winter Camps 2026 (regiones de Arica y Parinacota, y Tarapacá).

(regiones de Arica y Parinacota, y Tarapacá). Publicación segunda nómina de resultados de la Beca Práctica Técnico Profesional (BPTP).

10 de julio:

Resultados del primer periodo de exámenes libres para mayores de 18 años.

Resultados del segundo periodo de exámenes de equivalencia de estudios para fines laborales.

Terminan las postulaciones al Concurso Historias de Nuestra Tierra.

15 de julio:

Finalizan las postulaciones al Fondo de Desarrollo de Ferias Libres.

Termina el plazo de postulación al Programa de Recambio de Calefactores (comunas de Temuco y Padre Las Casas y región de La Araucanía).

17 de julio:

Entrega de resultados de la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) de invierno.

21 de julio:

Cupón de Gas Licuado disponible para quienes lo activaron hasta el 30 de junio.

disponible para quienes lo activaron hasta el 30 de junio. Finaliza el plazo de postulación al Programa de Recambio de Calefactores (comunas de Chillán, Chillán Viejo y Región del Ñuble).

22 de julio:

Término de inscripciones a la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) regular.

23 de julio:

Finaliza el plazo para el envío del relato de la XII Edición del Concurso Literario Autobiográfico de Personas Mayores 2026.

30 de julio: