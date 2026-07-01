Becas, Subsidio de Arriendo, Cupón de Gas y más: las fechas clave de julio para postular y recibir beneficios

Ya comenzó julio, el séptimo mes del año, el cual trae consigo diversas fechas clave para las personas que deseen acceder a beneficios, bonos y subsidios, que iniciarán postulaciones, se cerrarán o se pagarán durante las próximas semanas.
En este marco, destacan ayudas que se entregan durante todos los meses, tales como la PGU y la Asignación Familiar. Además, en el presente mes comenzará a estar disponible el Cupón de Gas Licuado para quienes lo activaron durante junio.
Respecto a las postulaciones, el 7 de julio será clave para quienes deseen acceder al Subsidio de Arriendo. También será un mes importante para los estudiantes o para quienes busquen ingresar a la educación superior. Esto, debido a que se conocerán resultados sobre gratuidad y créditos, y finalizará el plazo para inscribirse para la PAES regular.
Los beneficios, postulaciones y fechas clave de julio
Del 1 al 10 de julio:
- Postulaciones abiertas a proyectos deportivos susceptibles de donación del Instituto Nacional del Deporte (IND).
Del 1 al 22 de julio:
- Inscripción al segundo periodo de exámenes libres para mayores de 18 años.
2 de julio:
- Cupón de Gas Licuado disponible para su uso a quienes lo activaron hasta el 12 de junio.
- Comienza la entrega de computadores de la Beca de Acceso a Tecnología, Información y Comunicaciones (TIC).
7 de julio:
- Inicio de postulaciones al Subsidio de Arriendo de Vivienda.
- Resultados de becas Junaeb para renovantes y postulantes de educación básica, media y superior.
- Resultados de la convocatoria English Winter Camps 2026 (regiones de Arica y Parinacota, y Tarapacá).
- Publicación segunda nómina de resultados de la Beca Práctica Técnico Profesional (BPTP).
10 de julio:
- Resultados del primer periodo de exámenes libres para mayores de 18 años.
- Resultados del segundo periodo de exámenes de equivalencia de estudios para fines laborales.
- Terminan las postulaciones al Concurso Historias de Nuestra Tierra.
15 de julio:
- Finalizan las postulaciones al Fondo de Desarrollo de Ferias Libres.
- Termina el plazo de postulación al Programa de Recambio de Calefactores (comunas de Temuco y Padre Las Casas y región de La Araucanía).
17 de julio:
- Entrega de resultados de la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) de invierno.
21 de julio:
- Cupón de Gas Licuado disponible para quienes lo activaron hasta el 30 de junio.
- Finaliza el plazo de postulación al Programa de Recambio de Calefactores (comunas de Chillán, Chillán Viejo y Región del Ñuble).
22 de julio:
- Término de inscripciones a la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) regular.
23 de julio:
- Finaliza el plazo para el envío del relato de la XII Edición del Concurso Literario Autobiográfico de Personas Mayores 2026.
30 de julio:
- Resultados de asignación de gratuidad, becas y créditos del Mineduc.