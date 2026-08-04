“No soy consumidor”: exseremi de las Culturas apuntó a falso positivo de laboratorio en su test de drogas

Eduardo Leiva cuestionó que el examen que salió positivo lo realizó Corthorn Health, el mismo laboratorio que efectuó el que llevó a la salida del exsubsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez.

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A casi tres semanas de presentar su renuncia, el exseremi de las Culturas de la Región de Los Lagos, Eduardo Leiva Zunmelzu, aseguró que “no soy un consumidor de droga, jamás lo he sido” y apuntó que el examen que salió positivo lo realizó el mismo laboratorio que efectuó aquel que llevó a la salida del exsubsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez.

La exautoridad regional, cuya renuncia se hizo efectiva el 23 de julio, aseveró que su caso corresponde a un falso positivo o se trata de un error del laboratorio Corthorn Health.

Si bien inicialmente se informó que su alejamiento se debió a “motivos personales”, posteriormente se indicó que había dado positivo a un examen de drogas.

En conversación con T13, Leiva planteó que “para una persona como yo, que lleva años trabajando en el servicio público, esto es un balde de agua fría, considerando que por esta situación tuve que dejar mi cargo, presentar mi renuncia“.

Exseremi apunta al laboratorio que analizó la muestra

El exseremi de las Culturas reveló que el referido examen se llevó a cabo el 10 de junio por parte de Patagonia Medical, y la muestra se trasladó al laboratorio Corthorn Health, “el mismo que le entrega al exsubsecretario (Juan Pablo Rodríguez) el resultado” que llevó a su salida de la repartición.

“El día 19 de junio se me entrega el resultado y me comunico con el subsecretario de las Culturas y me dice que esperemos la contramuestra, pero la contramuestra la tiene el mismo laboratorio. Cuando me entregan la contramuestra, decido pedir permiso administrativo y viajar a Santiago, a la Universidad de Chile, a hacerme otro estudio. No era posible que yo arrojara cocaína“, planteó.

A continuación, aseveró que el test que se realizó en el Laboratorio de la Universidad de Chile, “muestra que no hay consumo y tampoco hay contaminación“.

“Lamentablemente, cuando ese resultado llega, yo ya había dejado el cargo. Yo presenté mi renuncia el 17 de julio. Después, yo me fui con licencia médica por una infección respiratoria y el 23 de julio se hizo efectiva esa renuncia”, manifestó Leiva.

Recalcó que está absolutamente a favor de que las autoridades elegidas o designadas deban hacerse este tipo de exámenes, pero cuestionó: “¿Qué pasa con la reputación de uno, con la historia de uno?, que lleva años tratando de poder prepararse“.

“Lo peor de todo es que el laboratorio no responde“, dijo el exseremi sobre lo que él calificó como un falso positivo o un error del centro de análisis.