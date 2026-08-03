Portazo a Juan Pablo Rodríguez: Alvarado anuncia que nuevo subsecretario de Hacienda se informará “en los próximos días”

El Gobierno cerró la puerta a la reincorporación de Rodríguez, a pesar de que dio negativo en un segundo examen de drogas

El biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, dio a conocer que en los próximos días van a dar a conocer el nombre del nuevo subsecretario de Hacienda, y de esta forma, dio un portazo a las intenciones de Juan Pablo Rodríguez de volver al cargo.

Rodríguez dejó la Subsecretaría de Hacienda tras dar positivo en el test de drogas para autoridades. En el primer examen que se realizó en abril de este años resultó negativo. No obstante, el que se hizo en junio resultó positivo, lo cual desencadenó en su renuncia. Ante esto, Tomás Bunster asumió en su reemplazo como subrogante.

Presidencia, después de que se concretara la salida, informó que el exsubsecretario “nos ha comunicado que se realizará exámenes adicionales en otros laboratorios para descartar cualquier tipo de consumo” y, cuando el test resultó a su favor, Rodríguez lo hizo público.

“Los elementos son suficientes para concluir que cumplo perfectamente el estándar para ejercer una alta autoridad dentro del Estado y del Gobierno”, expresó Rodríguez.

Tras ello, cuestionó al laboratorio que le tomó la muestra que resultó positiva. “Cuando le pido al laboratorio un informe de la cadena de custodia, no se me entrega. Cuando le pido un informe cuantitativo (…) tampoco se me entrega”, declaró en conversación con Canal 13.

Alvarado asegura que se dará a conocer al nuevo subsecretario de Hacienda “en los próximos días”

Pese a los intentos de Rodríguez de regresar a su cargo en Hacienda, Alvarado sostuvo que “el Gobierno aplicó las normas que establece la Ley de Presupuestos, las normas que establece el artículo 110 de la Ley de Reajustes respecto a la aplicación de test de drogas para autoridades y que ese procedimiento se construyó en base a los instructivos de la Contraloría y que se entregaron al gobierno resultados que le hicieron tomar una decisión políticamente razonada”.

A lo que agregó: “En los próximos días el gobierno dará a conocer el nombre del próximo subsecretario de Hacienda”.

Al ser consultado sobre la opción de reincorporarlo al Gobierno una vez que se conozca la contramuestra, el biministro reiteró su respuesta: “En los próximos días el gobierno dará a conocer el nombre del próximo subsecretario de Hacienda”.